Was gibts Neues bei PMDG?

Neben einem Update für die MSFS-DC6 hat Robert Randazzo gestern im PMDG-Forum noch ein paar Neuigkeiten zum Besten gegeben.

Seine Beiträge im Forum haben ja auch immer einen sehr netten persönlichen Charakter. So äußert sich Mr. Randazzo etwas verklausuliert zum MSFS Sim Update 5, der bei vielen Entwicklern und Simpiloten eher Unruhe anstatt Begeisterung erzeugt hat.

Trotzdem wurde jetzt das Update mit der Version 2.00.0036 für die MSFS-DC6 von PMDG veröffentlicht. Die Installation funktioniert wie gewohnt über den PMDG Operations Center.

Hier sind die Highlights des Updates:

PMDG DC-6 for MSFS v2.00.0036 Released 2021-08-05

0010128: [External Model – Geometry] Pink door frames on DC6A after MSFS SU

0010127: [External Model – Lighting] Landing Light and Wing lights still have light texture when OFF

0010120: [External Model – Geometry] NAV and beacon lights INOP after MSFS SU

0010133: [Systems Behavior/Functionality] Remove sequential prop de-icing verbiage from POH

0010118: [External Model – Geometry] Outside view issues when using VR

0010129: [Virtual Cockpit – Geometry/Textures/Appearance] Floating knobs for Captain/FO Lights

0010125: [Systems Behavior/Functionality] GPS NAV1 Volume knob still spinning after MSFS SU

Interessant für die Jetpiloten ist, dass PMDG im Moment viel Arbeit in die Entwicklung der MSFS-Boeing 737 steckt. Eigentlich sollte das Add-on bald in die Testphase gehen, aber auch hier hat das Performance Update des MSFS weitere Verzögerungen erzeugt.

Ansonsten arbeitet man an einem Update für die B747 Queen of the Skies Produkt Serie für P3D. Konkret geht es um Verbesserungen des LNAV-Modes und des Flight Directors.

Zu guter Letzt: herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag PMDG! Am 7. August feiert das Team seinen 24. Jahrestag und zur Feier des Tages gibt es 24 Prozent Ermässigung auf die Produkte.