Einführung von Active Sky FS – Die neue Benchmark für Wetter-Realismus in Microsoft Flight Simulator

Flugsimulationsfans haben es lange erwartet – HiFi Simulation Technologies hat nun offiziell Active Sky FS (ASFS) für Microsoft Flight Simulator angekündigt. Dieses hoch erwartete Wetter-Add-on verspricht, das Erlebnis des Fliegens in der virtuellen Welt von MSFS auf ein neues Level zu heben.

ASFS bietet eine direkte Integration in MSFS 2020 (Version 1.35 und höher) und wird sogar Unterstützung für MSFS 2024 anbieten, sobald dieses erscheint. Das Add-on setzt auf eine Kombination aus Techniken, um das Wetter präzise darzustellen und zu kontrollieren. Dabei stehen den Nutzern zwei Darstellungsmodi zur Verfügung:

Darüber hinaus bietet ASFS eine Vielzahl weiterer Funktionen, die das Wetter-Erlebnis abrunden:

Direkte MSFS 2020-Integration

ASFS nutzt eine Kombination aus Techniken, um das Wetter nahtlos in Microsoft Flight Simulator 2020 (Version 1.35 und höher) zu integrieren. Eine Unterstützung für MSFS 2024 ist ebenfalls geplant.

Zwei Wetter-Darstellungsmodi

Nutzer können zwischen dem präzisen ASFS Preset-Modus und der passiven Nutzung der MSFS Live-Wetterdaten wählen. Der Preset-Modus bietet die höchste Kontrolle über sämtliche Wetterparameter, während der passive Modus die interne Wetterdynamik von MSFS nutzt und ASFS nur für zusätzliche Effekte wie Turbulenzen sorgt.

Hoch detaillierte Historische Wetterdaten

Neben Echtzeit-Wetter und benutzerdefinierten Wetterbedingungen bietet ASFS auch historische Wetterdaten in stündlicher Auflösung für die letzten Jahre. Eine dynamische Zeitsteuerung erlaubt ein realistisches Erleben des sich ändernden Wetters.

Fortschrittliche Wolken- und Gewitterdarstellung

ASFS kontrolliert die Wolkenformationen, -höhen und -dichten präzise, um ein äußerst realistisches Bild des Himmels zu zeichnen. Auch Gewitter werden detailliert dargestellt, inklusive turbulenter Effekte in der Umgebung.

Simulation von Schneebedeckung am Boden

Basierend auf globalen Messdaten steuert ASFS die Darstellung der Schneebedeckung am Boden, was das Gesamtbild weiter verfeinert.

Integrierte Wetterberichte per Sprachausgabe

Piloten erhalten realistische ATIS/ASOS und Flight Watch Wetterupdates direkt über Funk, was die Immersion weiter erhöht.

Schnittstellen zu Drittanbieter-Tools

ASFS bietet Schnittstellen zu beliebten Add-ons wie SimBrief und PMDG, um die Wetterdaten optimal in die Flugplanung und -durchführung zu integrieren.

Mit ASFS bringt HiFi Simulation Technologies ein Wetter-Add-on auf den Markt, das den Flugsimulations-Enthusiasten neue Maßstäbe setzen wird. Egal ob realistisch-genaue Wettersimulation oder lebendige Effekte – ASFS verspricht, das Fliegen in MSFS eindrucksvoll in Szene zu setzen. Die Veröffentlichung des Add-ons wird schon in Kürze erwartet.