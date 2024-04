Alle an die Aller: Mit Spinoza nach Verden

Kleine Flugplätze und Flugfelder sind so etwas wie die Spezialität des französischen Entwicklers Spinoza. In den vergangenen Monaten erschienen immer wieder auch Landeplätze aus dem norddeutschen Raum. So auch nun wieder: es geht nach Verdan an der Aller, etwa eine halbe Autostunde östlich von Bremen.

Der Flugplatz Verden-Scharnhorst (ICAO: EDWV) ist ein Verkehrslandeplatz nordöstlich der niedersächsischen Kreisstadt Verden in der Nähe der Ortschaft Scharnhorst. Er wird vom Luftfahrtverein Verden betrieben. Auf dem Gelände befinden sich mehrere Flugzeughangars, eine Tankstelle und der Tower.

Der Flugplatz ist für alle Motorsegler, Segelflugzeuge und Ultraleichtflugzeuge, Motorflugzeuge, Ballone und Luftschiffe bis 2000 kg, Hubschrauber bis 4000 kg und für Fallschirmspringer zugelassen. Auch die Ostfriesischen Inseln sind schnell zu erreichen. Segelflieger kommen voll auf ihre Kosten: Die Landschaft bietet gute thermische Bedingungen für Trainings- und Streckenflüge.

Die Umsetzung wartet mit vielen kleinen Details auf und lässt den Flugplatz durchaus lebendig wirken. Wer selbst einmal nach Verden fliegen oder von dort aus den Nordwesten erkunden will, kann die Szenerie für rund 18 Euro unter anderem im Simmarket erwerben.