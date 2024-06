VirtualFRA veröffentlicht Update 15: Das Terminal-Update

VirtualFRA, das Freeware Szeneriesprojekt für den Frankfurter Flughafen EDDF, hat sein mit Spannung erwartetes Update 15, bekannt als “Das Terminal-Update”, veröffentlicht. Diese Veröffentlichung stellt einen bedeutenden Meilenstein in der kontinuierlichen Entwicklung des virtuellen Flughafens dar und bringt eine Vielzahl von Verbesserungen dar.

Hauptmerkmale von Update 15

Überarbeitete Terminals und neue Ergänzungen

Terminal 1B und 1C wurden umfassend neu gestaltet, um Detailtreue und Genauigkeit zu verbessern. Dies umfasst präzise Dimensionen, Flugzeugpositionen, Jetway-Platzierungen, Schilder und Texturen. Die aktualisierten Terminals bieten nun auch verbesserte Nachtbeleuchtung für eine realistischere Atmosphäre.

Zusätzlich wurde eine neue SkyLine-Linie eingeführt, die Terminal 1A mit Terminal 1B und Terminal 2 verbindet. Diese bedeutende Ergänzung wurde hauptsächlich von @Tjark entwickelt, der immense Anstrengungen unternommen hat, um deren Genauigkeit und Detailtreue sicherzustellen. Zudem wurden Bodenkram, Bodentexturen und Rollbahnlinien von @ZuluSierra / Steffen verbessert.

Eine neue SkyLine-Monorail-Haltestelle am Terminal 1A wurde hinzugefügt, um den Realismus weiter zu steigern, dank @Integralo. Außerdem wurde ein neues Gebäude hinter Terminal 1C errichtet, das die Lücke im Layout des Flughafens schließt und ein authentischeres FRA-Erlebnis bietet.

Anpassungen für bessere Genauigkeit und Funktionalität

In Übereinstimmung mit den aktuellen Entwicklungen in der realen Welt wurde eine Baustelle um V500-V600 (Rollbahn S) eingeführt, dank @ZuluSierra / Steffen. Darüber hinaus wurden die Jetways an den Terminals 1B und 1C mit benutzerdefinierten Texturen von @Integralo und @rofl-er | Sergej modifiziert. Der Hofbereich hinter Terminal 1C und die Zäune um F224 und F225 wurden ebenfalls für eine bessere periphere Realität angepasst.

Leistungs- und Funktionsverbesserungen

Das Update enthält zahlreiche Optimierungen für eine reibungslosere Bedienung, insbesondere bei Objekten, die von @FRAEDDF erstellt wurden. Das GSX-Profil erhielt ein großes Update, um die Positionen des VDGS-Systems zu korrigieren und eine bessere Gruppierung sicherzustellen, dank der Bemühungen von @SimonTricks und @Jonas.

Ausblick

Das VirtualFRA-Team bleibt der kontinuierlichen Entwicklung verpflichtet. Zukünftige Updates werden eine Überarbeitung der Terminals umfassen, um neue Flugzeuge wie die PMDG 777-300ER zu unterstützen, die Hinzufügung von Lufthansa-Gebäuden auf der Landseite, benutzerdefinierte Bodentexturen und Linien sowie weitere Leistungsverbesserungen.

Das Team plant, Updates häufiger zu veröffentlichen, wenn auch mit kleineren Inhaltsinkrementen, um einen stetigen Strom von Verbesserungen und Verfeinerungen zu gewährleisten. Sie ermutigen auch 3D-Künstler und Enthusiasten, sich über Discord an ihren Entwicklungsbemühungen zu beteiligen.

Community-Engagement

VirtualFRA bedankt sich bei seinen Unterstützern und freut sich auf das Feedback zu Update 15. Das Team bleibt der Weiterentwicklung des virtuellen Frankfurter Flughafenerlebnisses verpflichtet und sorgt für kontinuierliche Verbesserungen und einen höheren Grad an Immersion für Flugsimulationsenthusiasten.

Für weitere Details zum neuesten Update und um an den Community-Diskussionen teilzunehmen, besuchen Sie den offiziellen Dev-Blog.