SimFX: Revolution des visuellen Erlebnisses für den MSFS (wartet auf Release des SU15)

In der Welt der Flugsimulation ist die stetige Verbesserung der visuellen Realität ein entscheidender Faktor für ein immersives Erlebnis. Parallel 42 wird mit SimFX ein neues Produkt auf den Markt gebracht, das die visuelle Darstellung im Microsoft Flight Simulator auf ein neues Niveau hebt. Dieses Tool ist nicht nur eine Erweiterung, sondern bildet auch die Grundlage für eine kommende Serie von maßgeschneiderten “Immersion Packs”.

Was ist SimFX?

SimFX ist eine umfassende “Visual Effects Utility”, die eine Vielzahl von immersiven Szenarien abdeckt. Von den Entwicklern, die bereits den Goldstandard für VFX in FSX und Prepar3D gesetzt haben, bringt SimFX diese Expertise nun zu MSFS. Jedes Partikel auf dem Bildschirm wird authentisch durch Umgebungsvariablen und Formeln gesteuert. Die Effekte sind dynamisch und erscheinen nur unter den richtigen Bedingungen, um magische Momente am virtuellen Himmel zu schaffen.

Hauptmerkmale von SimFX

Erweiterte Kondensstreifen

Mit den ‘Extended Contrails’ transformiert SimFX den Himmel, indem es bestehende Kondensstreifen erweitert und so ausgedehnte, dauerhafte Linien am Horizont schafft. Diese Technologie passt sich den Wetterbedingungen an, um jedes Trail natürlich authentisch erscheinen zu lassen.

Motor- und APU-Hitzeunschärfe

Die Effekte für Motor- und APU-Hitzeunschärfe wurden komplett überarbeitet, um dynamische, anpassbare und realistische Visualisierungen zu liefern. Diese Effekte funktionieren sofort mit unterstützten Flugzeugen und bieten ein ultra-realistisches Erlebnis.

Engine Blast und Wing Wash

Erleben Sie die Kraft Ihres Flugzeugs mit unseren Engine Blast Effects für weiche und nasse Oberflächen. Beobachten Sie, wie die Umgebung dynamisch reagiert, wenn Sie das Gas erhöhen. Der Wing Wash-Effekt visualisiert eindrucksvoll den kraftvollen Einfluss von Luftdruckänderungen, die durch die Flügel Ihres Flugzeugs verursacht werden.

Rotor Wash

Auch Hubschrauber werden durch SimFX verbessert. Schaffen Sie eine fesselnde visuelle Darstellung, die die Authentizität Ihrer Hubschraubersimulation erhöht.

Umweltinteraktion

Von der ‘Engine Pollution’ für klassische und militärische Flugzeuge über den ‘Touchdown Smoke’ bis hin zu Effekten, die die Interaktion mit Wasser und unebenen Pisten darstellen, bietet SimFX eine Reihe von dynamischen Umwelteffekten.

Auroras und Shooting Stars

SimFX kommt mit Echtzeit-animierten Auroras für die Nord- und Südpole und bietet außerdem saisonal genaue Sternschnuppen, die über den Himmel fliegen.

Anpassung und Leistung

SimFX wurde mit einer vollständig anpassbaren In-Game-Konfigurationsleiste entwickelt. Nutzer können alles von der Größe der Chemtrails bis zur Temperatur der Hitzeunschärfe anpassen. Mit der Option für dynamisches Performance-Tuning passt das System die Darstellung in Echtzeit an, um die gewünschte Einstellung beizubehalten, was hervorragende Leistung auf jeglicher Systemkonfiguration gewährleistet.

Achtung, Aufpassen

Flugzeuge, die über den Marketplace oder in der Premium-Version von MSFS erworben werden, sind verschlüsselt. Diese Verschlüsselung macht es für SimFX unmöglich, auf einige wichtige Informationen zu den Befestigungspunkten und zur Flugzeuggeometrie zuzugreifen. Aus diesem Grund sind möglicherweise einige Effekte bei verschlüsselten Flugzeugen nicht verfügbar oder weisen eine geringere Präzision auf

Schlussfolgerung

SimFX ist mehr als nur ein weiteres Add-on; es ist eine umfassende Lösung, die das immersive Erlebnis im Microsoft Flight Simulator durch spektakuläre visuelle Effekte und dynamische Umweltinteraktionen neu definiert. Es wird €29.95 kosten und die Veröffentlichung hängt von der Freigabe des Systemupdate 15 (SU15) durch Microsoft ab.