Neuer Entwicklungsstand für die PA-38 Tomahawk MSFS von JustFlight

Die Entwickler des PA-38 Tomahawk für Microsoft Flight Simulator haben einen wichtigen Meilenstein erreicht. In einem aktuellen Entwicklungsupdate geben sie Einblicke in die jüngsten Fortschritte an dem Propellerflugzeug-Add-on.

Demnach haben die Entwickler in den letzten Wochen die Außentexturen des Tomahawk vollständig überarbeitet. Neben einer fotorealistischen Optik wurde auch die Modellierung einzelner Bauteile verbessert. “Unser Ziel war es, ein Flugzeug zu schaffen, das nicht nur in der Luft beeindruckt, sondern auch am Boden bei der Sichtprüfung vor dem Flug”, sagt der leitende Entwickler.

Auch die Flugphysik des virtuellen Tomahawk wurde weiter verfeinert. Laut den Entwicklern entspricht das Flugverhalten nun sehr genau den Werten aus dem Pilot’s Operating Handbook des realen Flugzeugmusters. Selbst bis zur maximalen Dienstgipfelhöhe von 13.000 Fuß lasse sich der Tomahawk realistisch fliegen.

Neben den technischen Fortschritten arbeiten die Entwickler auch an einer Reihe authentischer Bemalung-Designs für den Tomahawk. Einige davon, wie eine tiefblaue Lackierung oder die Bemalung der US-Kunstflugstaffel Blue Angels, wurden bereits fertiggestellt.

Obwohl die Entwickler noch keinen konkreten Veröffentlichungstermin nennen, zeigen sie sich zuversichtlich, das Add-on in Kürze fertigstellen zu können. “Wir befinden uns auf der Zielgeraden und konzentrieren uns jetzt auf finale Tests und Optimierungen”, so der leitende Entwickler abschließend.