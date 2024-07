Ankündigung der neuen Flugzeugserie von iniBuilds. Start mit dem T-33 Jet Trainer

iniBuilds hat kürzlich die Einführung einer neuen Serie von Flugzeugen bekannt gegeben, die unter dem Namen “iniBuilds Premier Aircraft Series” veröffentlicht werden. Diese Ankündigung stellt eine bedeutende Erweiterung des Portfolios des Unternehmens dar und umfasst detaillierte und realistische Flugzeuge, die für Flugsimulationen entwickelt wurden.

Erweiterung des Entwicklungsteams

In den letzten Jahren hat sich das Team von iniBuilds erheblich vergrößert. Neben dem bekannten “Airliner”-Team, das an Projekten wie den Airbus-Flugzeugen für X-Plane und den iniBuilds A300-600R für den Microsoft Flight Simulator gearbeitet hat, wurde ein neues Team namens “Premier” gegründet. Dieses Team ist verantwortlich für die Entwicklung der neuen Flugzeugserie und besteht aus erfahrenen 3D-Künstlern, Programmierern, Piloten und Ingenieuren.

Das Premier-Team konzentriert sich auf eine Vielzahl von Flugzeugtypen, darunter kleinere General Aviation (GA)-Flugzeuge und Turboprops. Ziel ist es, die bisherigen Simulationen zu erweitern und ein noch realistischeres Flugerlebnis zu bieten.

Vorstellung des iniBuilds T-33 Jet Trainers

Das erste Flugzeug der neuen Premier-Serie ist der iniBuilds T-33 Jet Trainer, der in Zusammenarbeit mit SimWorks Studios und AceMaker Aviation entwickelt wurde. Der T-33 ist ein Turbojet-Trainingsflugzeug, das von über 20 verschiedenen Luftstreitkräften weltweit eingesetzt wurde. Ursprünglich als P-80 Shooting Star bekannt, trat der zweisitzige T-33 1948 in Dienst und diente in verschiedenen Rollen, von der Grundausbildung bis hin zu Kampfeinsätzen im Koreakrieg.

Der iniBuilds T-33 ist mit hoch detaillierten Texturen ausgestattet, die jede Niete und jedes Panel präzise darstellen. Die realistischen Systemsimulationen ermöglichen es den Nutzern, tief in die Feinheiten des Flugzeugs einzutauchen, von der Avionik bis hin zum Triebwerksmanagement.

Die Entwicklung dieses Flugzeugs wurde durch die Zusammenarbeit mit SimWorks Studios und dem erfahrenen T-33-Piloten Gregory ‘Wired’ Colyer von AceMaker Aviation unterstützt. Durch zahlreiche Feedback-Sitzungen und Feinabstimmungen wurde das Flugverhalten des T-33 so realistisch wie möglich gestaltet.

Hauptmerkmale des T-33

Der T-33 bietet zwei Cockpit-Konfigurationen – ein klassisches Cockpit mit traditionellen Instrumenten und ein modernes Cockpit mit fortschrittlicher Avionik. Zu den äußeren Merkmalen gehören realistische Abdeckungen, einziehbare Leitern und Chocks sowie Rauch- und Leuchteffekte für Flugshows. Im Inneren des Flugzeugs finden sich detaillierte und interaktive Bedienelemente sowohl im vorderen als auch im hinteren Sitz.

Die Veröffentlichung des iniBuilds T-33 Jet Trainers ist für Mitte August geplant, und einige Medienpartner werden das Flugzeug bereits einige Tage zuvor testen können. iniBuilds plant zudem ein ausführliches Walkthrough-Video, um den Nutzern einen tieferen Einblick in die Funktionen des T-33 zu geben.

Fazit

Mit der Ankündigung der iniBuilds Premier Aircraft Series und dem bevorstehenden Start des T-33 Jet Trainers erweitert iniBuilds sein Angebot an hochwertigen Flugzeugen für die Flugsimulation. Die Kombination aus detaillierter Grafik und realistischen Systemsimulationen verspricht ein umfangreiches und realistisches Flugerlebnis. Weitere Informationen und Updates werden in den kommenden Wochen erwartet.