ASP3D Update Officially Released

Damian Clark, Gründer und CEO der “Wettergötter” von HiFi Technologies hat uns informiert, dass die Version B7877 für P3Dv5 nun offiziell released wurde. Dieses neueste Update von ASP3D enthält mehrere Verbesserungen, darunter erweiterte EA (Enhanced Atmospherics)-Modus-Funktionen mit volumetrischen Wolke Übergang Glättung Verbesserungen, volumetrische Nebel Sichtbarkeit Verbesserungen, bessere P3D Version Bewusstsein und verbesserte P3D 5.2HF1 Integration.

Das Update ist für Bestandskunden kostenlos und kann auf https://hifisimtech.com/downloads/ heruntergeladen werden. Die preisgekrönte Wetterengine für P3Dv4/v5 gibt es für knapp 48 EUR zu kaufen.

[…] Thanks to the continued support of ActiveSky, development continues on the P3D platform with many more features and enhancements in the works. […]