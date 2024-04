Fenix Simulations: 20% Flash-Sale, Lage- und Versions Update

Fenix Simulations bietet seinen Kunden aktuell eine attraktive Möglichkeit, von ihren Produkten zu profitieren. Anlässlich eines 20%-Blitz-Rabatts, der ab heute, dem 15. April 2024, gilt, können Interessenten über den gesamten Produktkatalog hinweg kräftig sparen. Diese zeitlich begrenzte Sonderaktion ermöglicht es, die hochwertigen Simulationstools von Fenix Simulations zu einem besonders günstigen Preis zu erwerben.

Darüber hinaus hat das Unternehmen kürzlich sein Preismodell überarbeitet, um es transparenter und flexibler zu gestalten. Statt eines starren Festpreises bietet Fenix nun ein mehrstufiges System an, bei dem Kunden den Basispreis des Kernprodukts um optionale Erweiterungen, Funktionen oder Anpassungen ergänzen können. Dieses neue Modell gibt Nutzern mehr Wahlmöglichkeiten und ermöglicht eine individuelle Konfiguration entsprechend ihrer Bedürfnisse und finanziellen Möglichkeiten.

Fenix Simulations gibt Einblicke in die Entwicklung des A320-Updates

Neben den kürzlich angekündigten Neuheiten rund um Rabattaktionen und Preismodell-Überarbeitungen hat Fenix Simulations auch Einblicke in die aktuellen Entwicklungsarbeiten am A320-Modul gewährt.

Obwohl das Kernteam weiterhin intensiv an der großen, bevorstehenden Erweiterung arbeitet, haben die Entwickler einen Teil ihrer Ressourcen darauf konzentriert, spezifische Bereiche des A320 zu verbessern. Im Fokus stehen dabei vor allem kontinuierliche Leistungsoptimierungen sowie die Verfeinerung verschiedener Aspekte über das gesamte Produkt hinweg.

Im Zuge dieser Bemühungen haben die Entwickler bereits das XEM-System sowie die visuelle Gestaltung des A320 so weit wie möglich optimiert. Gleichzeitig haben sie langfristige Pläne, diese Arbeit fortzusetzen und das Modul in Zukunft noch weiter zu verbessern. Da diese Vorhaben jedoch umfangreichere Restrukturierungen erfordern, werden sie zunächst zurückgestellt, um die Entwicklung der großen Erweiterung nicht zu beeinträchtigen.

Kurzfristig konzentriert sich das Team darauf, das Feedback der Community genau zu analysieren. Derzeit erhalten sie vereinzelt Rückmeldungen zu Herausforderungen beim Landemanöver und im Umgang mit den Bodeneffekten. In diesen Bereichen sind die Entwickler bereits nah an Lösungen, sodass sie größere Änderungen vermeiden und stattdessen gezielte Anpassungen an der Modellierung der Bodeneffekte vornehmen wollen. Ziel ist es, den Landeanflug noch weiter zu optimieren.

Darüber hinaus widmet sich das Team der Verbesserung der Bodenkontrolle, insbesondere während des Rollens und des Starts. Hierfür stimmen sie die Bodenreibungsmodellierung auf das bevorstehende SU15-Update ab, von dem sie sich weitere Verbesserungen erhoffen. Das Ziel ist es, diese Optimierungen zeitnah zur Verfügung zu stellen, ohne dass Nutzer darauf warten müssen, bis die große Erweiterung erscheint.

Insgesamt treibt Fenix Simulations also nicht nur die umfangreiche Erweiterung voran, sondern investiert auch erhebliche Ressourcen in die kontinuierliche Verbesserung und Verfeinerung des A320-Moduls. Die Entwickler zeigen sich zuversichtlich, in Kürze weitere Fortschritte präsentieren zu können.

Hier das Changelog des aktuellen Updates:

V2.0.0.407

Please note: due to art optimisations, please update your liveries in the Livery Manager so they remain compliant with the latest version of software. All liveries in the manager have been updated accordingly.

[Avionics and Systems]

Optimised performance of External Engine Model

Optimised performance of internal LVar handling

Added EFIS BARO QNH LVars ( B_FCU_EFIS* )

) Added TO PERF LVars ( N_MISC_PERF_TO_* )

) Added ISFD LVars ( N_MIP_ISFD_* , B_MIP_ISFD_* )

, ) Added standby XPDR output LVar (i.e. the “displayed” value, N_FREQ_STANDBY_XPDR_SELECTED )

) Added more configuration options for default EO ACC, default THR RED

Improved detection of when the aircraft has “loaded in” to the sim

Small AoA tweaks in flight control law

Fixed crash caused by failure to read aircraft.cfg

Fixed cabin announcement logging not being verbose enough

Fixed spoiler arm and disarm events being inverted

Fixed DisarmDoors announcement being cut off by the switch from engine generators

Fixed cabin ready not correctly handling single engine taxi

Fixed incorrect handling of aircraft.cfg comments

Fixed issue that could cause failure to hook or cabin announcements not working for users in some regions (Türkiye in particular)

Fixed incorrect TCAS target altitudes being shown on the ND when flying online

Fixed various other crashes throughout the systems (thank you to people who have the opt-in crash reporting turned on )

Fixed gear being lowered automatically when performing a belly landing

Fixed gear being up when spawning in

GSX settings are now overriden using their new API to automatically set the required GSX settings for the integration to work correctly

Fixed issue when connecting jetway or stairs via GSX

Fixed IDG fuel-based cooling running when engines are shut down

Fixed AOC WEATHER REQ requiring RETURN to be pressed twice

Fixed bypass pin not being correctly synced with GSX during pushback

Removed APU running requirement from DisarmDoors

Fixed some instances of being unable to board with GSX

Adjusted IAE FLX limit behaviour during takeoff, rotation, and THR RED

Fixed ADIRS LVars being rounded

Fixed VLS calculation for IAE engines

Fixed STS page not auto-clearing after 3 seconds when status is normal

Fixed CLB thrust being above FLX thrust

Fixed some MCDU settings not saving – failure scenarios in particular

Fixed missing ignition conditions for IAE engines (FLEX/TOGA thrust or approach idle)

Further improved VLS calculation

[Art and Sound]

Extensive optimisations to various parts of the art

Improved our custom LOD system, resulting in shorter delays when switching and supporting drone camera

Fixed CFM atd_id not matching the livery

Fixed cockpit dome light always on in external view

Reworked LOD system to fix FPS loss

Fixed small cockpit perf dip

[EFB]

Fixed various causes of errors throughout the EFB

Fixed race conditions in boarding status, including the way loadsheets are generated and sent

Fixed loadsheets not being generated when not using SimBrief

Fixed mismatching green dot speed between EFB and aircraft

Fixed mismatching SLT RETR and FLP RETR speeds between EFB and aircraft

Fixed THR RED and THR ACC not taking into account the configured acceleration height

Fixed incorrect ADC sent when departure time nears 0000Z

Fixed EFIS BARO CTL setting not saving

Fixed loadsheet error when starting boarding

Fixed issue with empty EOBT

Fixed refuelling in fast/slow mode using the incorrect unit

Fixed loadsheet ACARS messages not being acceptable

[Livery Manager]