Südthailand: SiamFlight veröffentlicht Trang International Airport für MSFS

Der Entwickler SiamFlight hat eine detaillierte Nachbildung des Trang International Airport (VTST/TST) für den Microsoft Flight Simulator (MSFS) veröffentlicht. Der Flughafen, gelegen in der Provinz Trang im Süden Thailands, erlebt in der Realität einen stetigen Passagierzuwachs und wird derzeit umfassend ausgebaut. Mit der Szenerie von SiamFlight können virtuelle Piloten nun auch im Simulator in die Welt des thailändischen Luftverkehrs eintauchen.

Was bietet die Szenerie?

Die Szenerie von SiamFlight zeichnet sich durch eine Vielzahl von Details aus, die den Flughafen originalgetreu im Simulator zum Leben erwecken. Dazu gehören:

Detaillierte Nachbildung der Gebäude: Das Hauptterminal, das im Bau befindliche neue Terminal, das Frachtterminal, die Feuerwache, der Tower und weitere Gebäude sind detailliert modelliert.

Realistische Bodentexturen und Beleuchtung: Eigens erstellte Bodentexturen und ein durchdachtes Beleuchtungssystem sorgen für ein immersives Erlebnis bei Tag und Nacht.

Korrekte Beschilderung und Markierungen: Rollwege und Start- und Landebahnen sind korrekt benannt und mit realistischen Markierungen versehen.

Umgebungsdetails: Statische Objekte und realistische Zäune runden das Bild ab.

Der reale Flughafen im Wandel

Der Trang International Airport ist aktuell im Wandel. Die steigenden Passagierzahlen machen einen Ausbau des Flughafens notwendig. Das Terminal wird erweitert, die Start- und Landebahn soll verlängert werden und ein zweites Terminal ist in Planung. SiamFlight plant, diese Entwicklungen in zukünftigen Updates der Szenerie zu berücksichtigen.

Fazit

Die Szenerie des Trang International Airport von SiamFlight ist eine Bereicherung für alle Simmer, die den MSFS um ein exotisches und gleichzeitig realitätsnahes Reiseziel erweitern möchten. Die Liebe zum Detail und die geplante Berücksichtigung zukünftiger Entwicklungen machen die Szenerie zu einer lohnenswerten Investition.

Verfügbarkeit und Preis

Die Szenerie ist auf simMarket für 14,27€ erhältlich.