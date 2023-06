Randazzo Corner: Ungewöhnliches kurzes Statement zur MSFS2024 Situation

Aus Robert Randazzos Sicht ändert sich erstmal nichts an der PMDG Agenda mit der Ankündigung von MSFS2024.

Das ist sogar beruhigend diesmal für uns alle, denn es heisst erstmal das RR keine Kompatibilitätsprobleme befürchtet für die Zukunft. Er macht aber auch deutlich das, weil er keine Information von MSOBO, weder vor noch nach der Ankündigung erhalten hat, dies natürlich keine Garantie ist, das es doch anders kommt.

Hier die Übersetzung des Forum Posts:

“Kapitäne,

Ich möchte mich in diesem Update speziell auf Microsofts Ankündigung vom Wochenende bezüglich MSFS 2024 konzentrieren und darauf, was dies im Hinblick auf PMDGs Entwicklungsagenda und Zeitplan bedeutet.

Um das Wesentliche gleich vorweg zu nehmen: Keine der Informationen, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen ableiten konnten, lässt uns glauben, dass eine Änderung unserer Entwicklungsagenda, unserer Produktpläne, unserer Preisstrategie oder unseres Zeitplans für Produktveröffentlichungen notwendig ist.

Ich möchte jedoch den folgenden Punkt mit einem sehr deutlichen Sternchen versehen: Wir sind kein Microsoft-Partner. Wir erhalten keine Vorabinformationen von Microsoft. Wir bewerten diese Wochenendnachrichten anhand derselben Informationen, die der Öffentlichkeit derzeit zur Verfügung gestellt werden. Diese Informationen sind sehr allgemein gehalten und enthalten nicht die Art von technischen und spezifischen Details, die wir benötigen, um Ihnen, unseren Kunden, verbindliche, spezifische Versprechungen zu machen, so dass unsere Hinweise zum jetzigen Zeitpunkt auf der allgemeinen Botschaft basieren, die Microsoft zu vermitteln scheint – und diese Botschaft sieht für PMDG wie “business as usual” aus.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehen wir keinen Grund zur Besorgnis hinsichtlich der Vorwärtskompatibilität Ihrer PMDG-Produkte.

PMDG vertritt den Standpunkt, dass die Sicherstellung der Vorwärtskompatibilität sowohl für Microsoft als auch für PMDG eine kluge Entscheidung ist, da sie die Investitionen der Kunden in ihr Hobby schützt. In unseren ersten Gesprächen mit Microsoft nach der Vorstellung von MSFS im Jahr 2019 hatten wir den Eindruck, dass Microsofts Geschäftsplan pro-simmer war, und deshalb haben wir im August desselben Jahres unsere Unterstützung für die Plattform angekündigt. Auch wenn die Botschaften zu dieser neuen Version von MSFS etwas unspezifisch waren, vermuten wir, dass Microsofts starke Unterstützung für das Wachstum der Entwickler-Community und die Kundenwertgleichung bestehen bleibt.

Sobald Microsoft detailliertere Informationen veröffentlicht, werden wir diese weiter auswerten und Sie auf dem Laufenden halten.

Um uninformierte Vermutungen auf ein Minimum zu beschränken, finden Sie hier eine Zusammenfassung der Dinge, die sich aufgrund dieser Ankündigung von Microsoft in unserer Agenda geändert haben:

PMDG 737 für MSFS: Keine Änderungen an den bereits angekündigten Entwicklungsplänen.

PMDG 777 für MSFS: Keine Änderungen an den bereits angekündigten Entwicklungsplänen.

PMDG DC-6 für MSFS: Keine Änderungen an den bereits angekündigten Entwicklungsplänen.

PMDGs Entwicklungsplan nach der Veröffentlichung der 777: Keine Änderungen in den Entwicklungsplänen.

PMDGs kontinuierliche Verbesserungen an bestehenden Produkten (einschließlich unseres anstehenden Tablet-Updates): Keine Änderungen in den Entwicklungsplänen.

Unweigerlich wird es Fragen geben, die sich auf winzige Details beziehen, wie z.B. “wie werden Sie es schaffen, auf zwei Plattformen zu installieren” und andere technische Gespräche. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage sind, diese Fragen zu beantworten, da wir nicht ausreichend wissen oder verstehen, wie Microsoft diese angekündigte Methode der “zwei parallelen Spuren” handhaben will. Sobald wir sie in die Hände bekommen, können wir die Details ausarbeiten.

Genießen Sie in der Zwischenzeit die Energie in der Community – und verzichten Sie bitte darauf, sich über Dinge zu streiten, auf die niemand eine Antwort hat.”