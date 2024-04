Redwing Sim versetzt Simmers in das Goldene Zeitalter der Luftfahrt im Deutschland der 1930er Jahre

Flugsimulations-Enthusiasten, die die goldene Ära der Luftfahrt erleben möchten, haben jetzt eine einzigartige Gelegenheit, da Redwing Sim eine Reihe von historischen Flughafenszenarien-Add-ons für Microsoft Flight Simulator veröffentlicht hat.

Die Add-ons, die die Flughäfen von Köln, Berlin und Friedrichshafen so darstellen, wie sie 1935 aussahen, tauchen die Simmers in das Goldene Zeitalter der Luftfahrt ein. Redwing Sim hat diese Flughäfen mit penibler Genauigkeit bis ins Detail nachgebildet, von den historischen Terminalgebäuden und Einrichtungen bis hin zu den klassischen Flugzeugen, die die Vorfelder bevölkern.

“Unser Ziel mit diesen Add-ons war es, die Simmers in die Zeit zurückzuversetzen und die Anfänge des kommerziellen Luftverkehrs zu erleben”, sagte ein Sprecher von Redwing Sim. “Wir wollten das Aussehen, das Gefühl und die Atmosphäre dieser Flughäfen in einer entscheidenden Ära der Luftfahrtgeschichte einfangen.”

“Köln Flughafen 1935 (EDDK)” zeigt den ikonischen Flughafen Köln/Bonn, wie er vor fast einem Jahrhundert aussah, inklusive des originalen Terminals, der Hangars und anderer historischer Strukturen. Das Add-on “Berlin Flughafen 1935 (EDDI)” lässt die Simmers den berühmten Flughafen Tempelhof erkunden, der in den 1930er Jahren Sitz der neu gegründeten Deutschen Luft Hansa war.

Das Add-on “Friedrichshafen 1935 (EDNY)” versetzt die Simmers in die Heimat des berühmten Zeppelin-Unternehmens und fängt das reiche Luftfahrtmaterial der Stadt ein. Alle drei Add-ons wurden mit hochauflösenden Texturen, kundenspezifischen 3D-Modellen und dynamischer Beleuchtung sorgfältig gestaltet, um die Zeitreise-Immersion zu verstärken.

Der “Berlin Airport 1935 EDDI” entführt uns in die Vergangenheit und ermöglicht es, den historischen Flughafen Berlin-Tempelhof in seiner ursprünglichen Form zu erleben. Der Flughafen, der im Jahr 1923 eröffnet wurde, war einer der ersten in Deutschland. Mit diesem Add-On können Sie die Atmosphäre der 1930er Jahre einfangen und das Flughafengelände erkunden, das damals das Hauptquartier der Deutschen Luft Hansa war. Das Add-On bietet eine detaillierte Nachbildung des Flughafens mit hochauflösenden Texturen, Hand-platzierten Vegetationen, dynamischer Beleuchtung und vielem mehr.

Über die visuelle Qualität hinaus zielen die Redwing Sim-Add-ons auch darauf ab, die operative Umgebung der 1930er Jahre authentisch nachzubilden. Die Simmers werden historisch korrekte Flugzeuge, Bodenabfertigungsdienste und andere Details vorfinden, um das Gefühl der Zeitreise weiter zu vertiefen.

