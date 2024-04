EU Ziel: Paris-Vatry LFOK von Sky-Additions

Der in der Nähe von Paris gelegene Flughafen Paris-Vatry ist primär auf den Frachtverkehr spezialisiert, bedient jedoch auch regelmäßig Passagiermaschinen. Die neue Simulation von Sky-Additions ermöglicht es den Nutzern, den Flughafen in all seinen Details zu erkunden. Dazu gehören exakt nachgebildete Gebäude, realistische Parkflächen und eine beeindruckende Umgebung, die das Flughafengelände lebendig wirken lässt.

Produktmerkmale:

GSX-Profilintegration: Vollständige Integration mit der Ground Handling Service X (GSX) Software für verbesserte Realität bei Bodenoperationen, einschließlich Flugzeug-Schleppen, Frachtverladung und Betankung.

Realistische Parkbereiche: Alle Parkbereiche des Flughafens sind treu reproduziert, inklusive genauer Bodenmarkierungen und realistischer Flugzeugplatzierung.

Immersive Szenerie: Detaillierte Elemente wie Hangars, Lagerhallen, Wartungseinrichtungen und Frachtzonen tragen zur lebendigen Atmosphäre des Flughafens bei.

Mit einer Dateigröße von 120.97 MB und zum Preis von 10,71 € bietet diese Simulation eine erschwingliche Möglichkeit, die faszinierende Welt des Flughafenmanagements und der Luftfahrtsimulation zu erleben. Weitere Informationen und Kaufmöglichkeiten finden sich auf der Produktseite von simMarket: Paris-Vatry Airport LFOK MSFS.