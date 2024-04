Taichung Shuinan (RCLG) in Taiwan kostenlos (kein April Scherz)

Der Entwickler FSFORMOSA hat auf simMarket den Flughafen Taichung Shuinan (RCLG) in Taiwan kostenlos für den Microsoft Flight Simulator (MSFS) veröffentlicht.

Der Flughafen Shuinan war ein wichtiger Regionalflughafen in Taiwan, der in den 1990er Jahren in seiner Blütezeit über eine Million Passagiere pro Jahr abfertigte. Im Jahr 2004 wurde der zivile Flugbetrieb dann an den Flughafen Taichung verlagert.

Das kostenlose Produkt für den MSFS enthält den detaillierten Flughafen mit angepassten Terminals, Zäunen, Fahrzeugen und Beleuchtung. Das Szenerie-Addon verfügt über hochauflösende PBR-Texturen und historische Luftbilder. Durch optimierte LOD-Stufen soll eine gute Performance erzielt werden.

Der Download mit einer Größe von 174 MB erfolgt über die simMarket-App. Das Addon ist kostenlos und erfordert lediglich die Standardvoraussetzungen des Microsoft Flight Simulator.