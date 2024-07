TFDi Design MD-11 jetzt verfügbar… naja.. stellt euch erst mal alle schön an, es geht der Reihe nach!

Nach viereinhalb Jahren Entwicklung ist die TFDi Design MD-11 endlich erhältlich. Das Flugzeug ist nun auch für den regulären Kauf verfügbar.

Preisstruktur

Die Preisgestaltung der MD-11 erfolgt nach einem a-la-carte-System, das den Nutzern ermöglicht, genau das zu kaufen, was sie möchten.

Basispaket (Passagier- oder Frachtversion) : $69,99

: $69,99 Erweiterungspaket (die Variante, die noch nicht gekauft wurde) : $9,99

: $9,99 Extended Simulations Paket: $4,99 (erscheint zu einem späteren Zeitpunkt)

Zukünftige Entwicklungen

Die Arbeit an der MD-11 wird fortgesetzt, um eventuell auftretende Bugs nach dem Release zu beheben. Zudem wird an der Integration der Pratt & Whitney-Triebwerke gearbeitet, die so schnell wie möglich in den Simulator eingebunden werden sollen. Des Weiteren wird das Extended Simulations Paket entwickelt, das Ausfälle simulieren und eine noch tiefere Simulation der MD-11 bieten wird.

Lackierungen und Paint Kit

Alle offiziellen Lackierungen und das Paint Kit können im Download-Bereich der TFDi Design Webseite heruntergeladen werden.

Interessierte können die TFDi Design MD-11 auf der offiziellen Webseite erwerben. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens wird eine virtuelle Warteschlange verwendet, um die Anzahl der Benutzer auf der Website zu begrenzen und eine optimale Online-Erfahrung zu gewährleisten. Die Seite wird automatisch aktualisiert, weshalb der Browser nicht geschlossen werden sollte.