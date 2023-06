Die Woche bei SIMMARKET: P3D Szenerie

FSDG – ACCRA P3D von FSDG/AEROSOFT

Einer der verkehrsreichsten Flughäfen Westafrikas ist jetzt für P3Dv5 in großer Detailtreue und Authentizität verfügbar! Mitten in der ghanaischen Hauptstadt gelegen, wurde der Kotoka International Airport in Accra drei Jahre in Folge zum “Besten Flughafen in Afrika” gekürt. Die GA- und Militärvorfelder, das große Frachtvorfeld und die umliegende Airport City machen diese Szenerie zu einem sehr interessanten Ziel für jeden Piloten. €14.99.