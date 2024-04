Chateauroux Deols LFLX erstrahlt in neuem Glanz

Der Flughafen Chateauroux-Déols (ICAO: LFLX) im französischen Zentralmassiv erhält eine hoch detaillierte virtuelle Nachbildung für den Microsoft Flight Simulator. Entwickelt vom Simulations-Spezialisten SIMCREATIONS, bietet die neue Szenerie den Flugbegeisterten ein authentisches Abbild des historischen Flughafens.

Der Chateauroux-Déols Flughafen kann auf eine bewegte Vergangenheit zurückblicken. Ursprünglich als US-Militärbasis im Zweiten Weltkrieg genutzt, diente er nach dem Krieg auch als Trainingscenter für Besatzungen und als Wartungsstützpunkt. Heute ist der Flughafen vor allem für die Lagerung von Flugzeugen bekannt.

Die neue virtuelle Umsetzung für den Microsoft Flight Simulator soll diese spannende Geschichte widerspiegeln. Neben den originalgetreuen Gebäuden und Rollwegen wurden auch statische Flugzeuge platziert, um den Charakter des heutigen Flughafens einzufangen. Besonderes Augenmerk legten die Entwickler auf die korrekte Modellierung der Geländetopographie und der Beleuchtung, um ein möglichst realistisches Flugerlebnis zu bieten.

“Wir wollten den Flughafen Chateauroux-Déols so authentisch wie möglich in den Microsoft Flight Simulator bringen”, so der leitende Entwickler. “Der Flughafen hat eine faszinierende Vergangenheit, die wir nun virtuell erlebbar machen können.”

Flugbegeisterte können die neue Szenerie ab sofort über den SimMarket-Shop erwerben und direkt in ihren Simulationsflügen über Frankreich einsetzen.