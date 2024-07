Just Flight PA-28R Arrow III für X-Plane 12: Ein detaillierter Blick

Just Flight und Thranda Design haben erneut ihre Zusammenarbeit unter Beweis gestellt und die PA-28R Arrow III für X-Plane 12 veröffentlicht. Dieses Add-On ist das zweite Produkt der beiden Entwickler für die neueste Version der X-Plane-Simulation und verspricht, die Erwartungen der virtuellen Piloten zu erfüllen.

Erste Eindrücke

Die PA-28R Arrow III ist ein bekanntes Flugzeug in der Allgemeinen Luftfahrt, das weltweit für seine Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit geschätzt wird. Das Modell von Just Flight ist eine akkurate Nachbildung des echten Flugzeugs, basierend auf umfangreicher Forschung und direktem Zugang zu einer realen Arrow III.

Modell und Texturen

Das Modell ist hervorragend detailliert und nutzt 8K-Texturen, um eine beeindruckende visuelle Klarheit zu erreichen. Die PBR-Materialien sorgen für realistische Reflexionen und ein insgesamt authentisches Erscheinungsbild. Besonders erwähnenswert sind die zahlreichen Animationen, wie die mehrteilige Passagiertür, die auf G-Kräfte und Luftwiderstand reagiert.

Cockpit und Systemtiefe

Das virtuelle Cockpit ist ein Highlight dieses Add-Ons. Jedes Instrument und jeder Schalter ist in 3D modelliert und animiert, was dem Benutzer ein realistisches Erlebnis bietet. Die Abnutzungsspuren und Details basieren auf echten Referenzfotos, was zur Authentizität beiträgt.

Ein weiteres bemerkenswertes Feature ist das integrierte Tablet-EFB (Electronic Flight Bag), das eine Vielzahl von Funktionen bietet. Von Flugzeugkonfigurationszuständen und interaktiven Checklisten bis hin zu Anpassungsoptionen für Lackierungen und Avionik – das Tablet ist ein nützliches Tool, das den Betrieb des Flugzeugs erleichtert.

Avionik und Flugzeugsysteme

Die Avionik-Ausstattung ist IFR-fähig und umfasst unter anderem ein KMA 20 Audio Selector Unit, ein voll funktionsfähiges X-Plane-native GNS530, KX 175B COM 2 / NAV 2 Radio und ein Autocontrol IIIB Autopilot. Die Möglichkeit, das Flugzeug über das Tablet zu konfigurieren und Anpassungen vorzunehmen, ohne das Hauptmenü zu verlassen, ist ein großer Vorteil.

Die Systeme des Flugzeugs sind detailliert und realistisch umgesetzt. Das Kraftstoffsystem, das elektrische System mit funktionalen Sicherungen und das Fahrwerksystem sind nur einige der Highlights, die zeigen, wie viel Liebe zum Detail in dieses Add-On geflossen ist.

Lackierungen und Anpassungen

Das Add-On kommt mit sieben verschiedenen Lackierungen aus verschiedenen Ländern, die über das EFB geändert werden können. Diese umfassen unter anderem Lackierungen aus Deutschland, Großbritannien, den USA, den Niederlanden, Polen und Neuseeland.

Fazit

Die PA-28R Arrow III von Just Flight für X-Plane 12 ist ein beeindruckendes Add-On, das sowohl visuell als auch systemtechnisch überzeugt. Die umfangreichen Funktionen und die Detailtiefe machen es zu einer wertvollen Ergänzung für jeden virtuellen Hangar. Mit einem Preis von €30,79 ist es eine lohnende Investition für alle, die eine realistische und immersive Flugerfahrung suchen.

Weitere Informationen und den Kauf finden Sie auf der Produktseite auf simMarket.