Rezension: FSimStudios – Halifax Stanfield International Airport v2.0 für MSFS

Der Halifax Robert L. Stanfield International Airport, ICAO: CYHZ, befindet sich in der ländlichen Gemeinde Goffs, Nova Scotia, nördlich der Hauptstadt Halifax. Er dient nicht nur den umliegenden Gemeinden, sondern auch allen benachbarten Seeprovinzen. Im Jahr 2023 war der Flughafen der achtgrößte in Kanada nach Passagieraufkommen und fertigte etwa 3,6 Millionen Passagiere ab. Der Flughafen ist ein Drehkreuz für Air Canada Express, Cougar Helicopters, Maritime Air Charter und PAL Airlines.

Der Bau dieses Flughafens begann 1955 und der vollständige Betrieb wurde 1960 aufgenommen. Im Laufe der Jahrzehnte nahm das Passagieraufkommen stetig zu, was zu Renovierungen und Erweiterungen der bestehenden Einrichtungen führte. Der Flughafen war bis 2007 offiziell als Halifax International Airport bekannt, als er zu Ehren des 17. Premierministers von Nova Scotia, Robert Stanfield, in Halifax Robert L. Stanfield International Airport umbenannt wurde.

Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen: 05/23 mit 10.500 Fuß und 14/32 mit 7.700 Fuß. Der Großteil des Flugverkehrs geht zu Zielen in Nordamerika, mit saisonalen Flügen in die Karibik, nach Island, Europa und ins Vereinigte Königreich.

Installation

Nach dem Kauf müssen Sie Ihre Szeneriedatei über die simMarket-App herunterladen. Sobald die Datei auf Ihrem PC ist, ist es einfach, die ZIP-Datei an den Ort Ihrer Wahl zu extrahieren.

Visuelles

Bodentexturen

Die Bodentexturen auf der „Geschäftsseite“ des Flughafens, also den Bereichen, die Rollfelder, Taxiways, Start- und Landebahnen sowie angrenzende Grasflächen umfassen, waren sehr gut. Sie waren von hoher Qualität und hoher Auflösung und sahen selbst aus der Nähe sehr realistisch aus. Harte Oberflächen hatten klare Markierungen sowie Abnutzungserscheinungen und Schmutz an den erwarteten Stellen. Grasflächen wurden auch mit etwas 3D-Vegetation ergänzt, um sie realistischer zu gestalten.

Vorfeldtexturen

Die Bodentexturen auf der anderen Seite des Flughafens, hauptsächlich die Straßen, die zum Terminal führen, sowie die angrenzenden Zivilparkplätze, waren weniger detailliert und von niedrigerer Auflösung. Die Grasflächen hatten weniger zusätzliche Vegetation. Da ich die meiste Zeit im Cockpit verbringe, war es für mich nicht weiter schlimm, aber es sollte erwähnt werden.

Strukturen

Dieser Flughafen ist, was ich als typischen mittelgroßen Flughafen betrachten würde, mit einer Anzahl von Hangars für Wartung und Flugzeugparkplätze, einem Frachtbereich, einem Kontrollturm, einer Feuerwache/Wartungsfahrzeuggarage, verschiedenen anderen kleinen Gebäuden, einem mehrstöckigen Parkhaus, einem Flughafenhotel und natürlich dem Hauptpassagierterminal.

Ich fand die Gesamtqualität durchweg konsistent. Jede Struktur bestand aus hochauflösenden, hochwertigen Texturen, ergänzt durch dreidimensionale Details wie Fensternischen und Türöffnungen sowie Objekte wie Leuchten und Beschilderungen. All dies wurde entsprechend hinzugefügt. Die Texturen waren weiter farblich so gestaltet, dass sie verschiedene Arten von Baumaterialien unterscheiden und auch ein Gefühl des Alterns und der Witterungseinflüsse vermitteln. Glasflächen in vielen Strukturen wie dem Hauptterminal waren transparent.

Struktur-Interieurs

Hangars aus nächster Nähe

Wie bei den meisten jetzt veröffentlichten Flughafenszenerien haben sie sich entschieden, das Innere des Hauptpassagierterminals zu modellieren. Es war interessant, das Gebäude zu erkunden, da viele interessante Details enthalten waren, jedoch fehlten jegliche Personen, was etwas von der Arbeit in diesem Bereich wegnahm. Da ich normalerweise nicht viel Zeit damit verbringe, Flughafengebäude zu erkunden, abgesehen von meinen Rezensionen, fand ich es nicht als großes Problem.

Zusätzlich zum Hauptterminal wurden ihre Fähigkeiten im Modellieren von Innenräumen auch in mehreren großen Wartungshangars gezeigt. Sie enthielten architektonische Merkmale wie Stützpfeiler und andere Funktionen wie Beleuchtung und erhöhten die Realitätsnähe durch statische Flugzeuge, die gewartet oder einfach geparkt schienen. Wo passend, wurden verschiedene Arten von Ausrüstungen und Fahrzeugen, die man in solchen Szenarien erwarten würde, hinzugefügt. Dies trug erheblich zur Realitätsnähe des gesamten Szenerieerlebnisses bei.

Objekte

Auch hier lag ihr Fokus klar darauf, das Erlebnis realistisch zu gestalten. Erforderliche Objekte für Navigationshilfen, Beschilderung und den täglichen Betrieb wurden mit hochwertigen Objekten ergänzt. Diese waren in allen Bereichen zu finden, in denen Flughafenaktivitäten wahrscheinlich stattfinden.

Ein herausragendes Merkmal war für mich ihre Entscheidung, hochwertige statische Flugzeuge verschiedener Typen strategisch an verschiedenen Standorten zu platzieren, entweder draußen geparkt oder in mehreren der offenen Hangars. Diese statischen Flugzeuge sind eine großartige Ergänzung, besonders für diejenigen, die kein Drittanbieter-AI-Verkehrsprogramm verwenden. Für diejenigen Flugzeuge, die in den großen Hangars geparkt waren, schienen mehrere in Wartung zu sein, da sich Gerüste und Leitern in der Nähe befanden. Keines dieser Flugzeuge störte den AI-Verkehr, der durch das Programm, das ich benutze, injiziert wurde.

Animationen

Die einzigen Animationen, die ich beobachtet habe, waren die beweglichen Fluggastbrücken und Windsäcke.

Nacht

Ich war zufrieden mit ihrer Nachtdarstellung des Flughafens und fand, dass ihre Darstellung nach Einbruch der Dunkelheit glaubwürdig war. Alle verschiedenen Arten von Beleuchtung, die ich suchte, waren enthalten und alle schienen angemessene Lichtintensitäten zu projizieren, die alle richtigen Stellen beleuchteten.

Anflüge

Ich konnte erfolgreiche Landungen auf jeder der Start- und Landebahnen unter Nutzung der visuellen und Instrumentenführungssysteme des Flughafens durchführen.

Schlussgedanken

Ich war sehr beeindruckt von der Gesamtqualität und Leistung des Produkts. Die Entwickler haben offensichtlich viel Gedanken und Mühe investiert, um dem Flugsim-Piloten ein realistisches Erlebnis zu bieten, und meiner Meinung nach haben sie dies erreicht. Aus der Sicht eines Piloten erfüllt dieses Produkt alle Anforderungen.

CYHZ mag nicht auf dem Radar vieler Menschen stehen, wenn sie ihre Optionen für einen Abflug- oder Zielflughafen in Betracht ziehen, jedoch denke ich, dass seine Größe und Lage es ideal für Kurz- bis Mittelstreckenflüge in Nordamerika, insbesondere an der Ostküste und in der Karibik, machen.

Vor- und Nachteile

Pros:

Sehr detailliert und realistisch, wo es zählt

Offene Hangars fügen ein zusätzliches Maß an visueller Realität hinzu

Schöne Vielfalt an hochwertigen statischen Flugzeugen

Großartige Leistung

Cons:

Terminalinterieurs hätten von der Einbeziehung von Personen profitieren können

Kauf: SIMMARKET.com

Entwickler: FSimStudios

Preis: EUR 17,50 (+ Steuern für EU-Kunden)

Testsystem: