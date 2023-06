EU Ziel: Ancona Falconara MSFS

Exklusiv bei SIMMARKET gibt es vom Entwickler RFSCENERYBUILDING den in Zentral-Italien gelegene Flughafen Ancona Falconara (IATA: AOI, ICAO: LIPY).

Der Aeroporto di Ancona-Falconara ist ein internationaler Flughafen, der sich in Castelferretti, in der Gemeinde Falconara Marittima, nur 18 km vom Zentrum von Ancona, der Hauptstadt der Region Marche in Italien, befindet. Der Flughafen wird auch als Flughafen Marche bezeichnet und dient als Tor zur Region, indem er sie mit anderen nationalen und internationalen Zielen verbindet.

Die Szenerie ist hier zu bekommen für €17.85.