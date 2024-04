Nie mehr alleine unterwegs – dank “Airshow Assistent”

Ok, direkt vorweg: Ja, es gibt eine Online-Multiplayer-Option für den MSFS seit Beginn an, richtig. Doch wer zwar solo fliegt, aber zumindest das Gefühl haben möchte, am Himmel Teil einer Gruppe zu sein, für den könnte das Tool “Airshow Assistant” von Entwickler TouchingCloud eine Option sein. Erst recht dann, wenn man schon immer einmal zu einer Kunstflugstaffel gehören oder einfach nur ein wenig angeben wollte.

Mit Airshow Assistant lassen sich Rauch und Flares hinzufügen, die dem eigenen Flugzeug folgen und so die visuelle Dynamik eines Fluges grundlegend verändern. Hervorzuheben ist, dass das Tool auch in der Lage ist, Flügelmänner hinzuzufügen – eine Art Geisterflugzeuge, die realistisch eine Formation aufrechterhalten und dem eigenen Flieger folgen, teils bis auf wenige Meter Abstand. Dabei lässt sich jedes Flugzeug aus dem Hangar benutzen.

Wo, wie und wie viele Wingmen einen begleiten lässt sich ebenso anpassen, wie die individuellen Positionen von Rauch- oder Leuchteffekten am eigenen und den begleitenden Flugzeugen.

Airshow Assistant ist über den MSFS-Marktplatz erhältlich und kostet rund 5 Euro. Eine Demoversion ist auf der Website von TouchingCloud verfügbar.