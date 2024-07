Organisierte Tour: Caribbean Pack Vol. 2 MSFS

Erlebe die Schönheit der südlichen Karibik wie nie zuvor mit dem Caribbean Pack Vol. 2 für MSFS von FLYNDRIVE4D. Diese Erweiterung bietet dir eine detaillierte und realistische Nachbildung der Region, die sowohl IFR- als auch VFR-Piloten begeistern wird.

Nach dem Erfolg von Volumen 1 (Aruba bis Margarita) führt dich Volumen 2 des Caribbean Packs von Trinidad bis nach St. Lucia. Diese Erweiterung bietet dir eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten und Flughäfen mit benutzerdefinierten 3D-Terminals und realistischen Bodentexturen. Vegetation an den Ufern wurde entfernt und über 1000 Boote wurden in der gesamten 500 km langen Region platziert.

Für IFR- und Linienpiloten

6 international verbesserte Flughäfen mit benutzerdefinierten 3D-Terminals.

mit benutzerdefinierten 3D-Terminals. Aktuelle Karten für Park- und Rollwege.

Flughäfen sind in separaten Dateien verfügbar, sodass du sie bei Bedarf entfernen kannst.

Für VFR-Liebhaber

Über 20 Monumente in 3D mit fotorealistischen Texturen.

in 3D mit fotorealistischen Texturen. Stundenlanger VFR-Flugspaß dank detaillierter Wahrzeichen der Region.

Boote in jedem Hafen und realistische Szenarien auf den Inseln.

Detaillierte Flughäfen und Sehenswürdigkeiten

Trinidad : TTPP Piarco Intl Apt, TTCO Camden Apt, National Academy for the Performing Arts, Fort George.

: TTPP Piarco Intl Apt, TTCO Camden Apt, National Academy for the Performing Arts, Fort George. Tobago : Fort King George, Tobago Sign.

: Fort King George, Tobago Sign. Barbados : TBPB Grantley Adams Intl Apt, Parliament, Washington House, Museum, Kensington Oval, Radison Pier, South Point Lighthouse, Harrison Point Lighthouse, St. Nicholas Abbey, St. John Parrish Church, Needhams Point Lighthouse.

: TBPB Grantley Adams Intl Apt, Parliament, Washington House, Museum, Kensington Oval, Radison Pier, South Point Lighthouse, Harrison Point Lighthouse, St. Nicholas Abbey, St. John Parrish Church, Needhams Point Lighthouse. Grenada : TGPY Maurice Bishop Intl Apt, TGPZ Lauriston Carriacou Apt, Cathedral of the Immaculate Conception, London Bridge.

: TGPY Maurice Bishop Intl Apt, TGPZ Lauriston Carriacou Apt, Cathedral of the Immaculate Conception, London Bridge. St. Vincent und die Grenadinen : TVSU Union Island Apt, TVSC Canouan Apt, TVSM Mustique Apt, TVSB J. F. Mitchell Apt, TVSA Argyle Intl Apt, Old Hegg Turtle Sanctuary, Fort Duvernette, Pirates of the Caribbean Filmset mit Black Pearl, The Maelstrom und der animierte Kraken.

: TVSU Union Island Apt, TVSC Canouan Apt, TVSM Mustique Apt, TVSB J. F. Mitchell Apt, TVSA Argyle Intl Apt, Old Hegg Turtle Sanctuary, Fort Duvernette, Pirates of the Caribbean Filmset mit Black Pearl, The Maelstrom und der animierte Kraken. Saint Lucia: TLPL Hewanorra Intl Apt, La Toc Battery, Vigie Lighthouse, Old Sugar Mill.

Besondere Features

Verbesserte Flughäfen : Benutzerdefinierte 3D-Objekte für alle Terminals, realistische Bodentexturen, Linien, Markierungen, Hangars und Vegetation rund um die Flughäfen.

: Benutzerdefinierte 3D-Objekte für alle Terminals, realistische Bodentexturen, Linien, Markierungen, Hangars und Vegetation rund um die Flughäfen. Inseln: Boote in jedem Hafen, Sonnenschirme am Strand, animierte Vögel und Helikopter, entfernte Vegetation an den Ufern.

Fazit

Das Caribbean Pack Vol. 2 von FLYNDRIVE4D ist ein Muss für jeden MSFS-Enthusiasten, der die südliche Karibik in ihrer vollen Pracht erleben möchte. Mit realistischen Flughäfen, detaillierten Wahrzeichen und atemberaubenden Landschaften bietet dieses Add-on stundenlangen Flugspaß sowohl für IFR- als auch für VFR-Piloten. Tauche ein in die wunderschöne Welt der südlichen Karibik und genieße eine organisierte Tour, die du so schnell nicht vergessen wirst.

Erwerbe das Caribbean Pack Vol. 2 MSFS auf simMarket und starte dein Abenteuer noch heute!