Kriegsmachine für den MSFS: A-4E SKYHAWK

Von den Australiern bei VIRTAVIA kommt dieses neue Düsenjet:

Die Douglas A-4 Skyhawk sollte den kolbenmotorgetriebenen AD Skyraider bei der Luftnahunterstützung und bei Abfangjägern ersetzen. Der Prototyp flog am 22. Juni 1954. 1956 wurde das erste Serienmodell, die A-4A (165 Exemplare), in Dienst gestellt. Die A-4B (542 Exemplare) wurde 1957 in Dienst gestellt. Die A-4C (638 Exemplare) wurde 1960 in Dienst gestellt und verfügte über ein neues Radargerät, das eine eingeschränkte Nacht- und Schlechtwetterfähigkeit bot. Die A-4E (498 Exemplare) wurde mit einem stärkeren Motor und anderen Verbesserungen ausgestattet und Ende 1962 in Dienst gestellt. Die A-4F war eine modifizierte Version des “E”-Modells und verfügte über ein verbessertes Triebwerk, eine Bugradsteuerung, Flügelspoiler, einen Null-Null-Schleudersitz und eine obere Avionikeinheit, die dem Flugzeug seine charakteristische “Buckelform” verlieh. Die A-4G wurde 1967 bei der Royal Australian Navy in Dienst gestellt. Sie war mit Sidewinder-Raketen bewaffnet und flog vom Flugzeugträger Melbourne aus.

NEUN einzigartige Skyhawk-Modelle, vier flugdynamische Kategorien.

Mehrere Bomben-/Raketen-/Tankbestückungen.

Das Paket konzentriert sich auf die Varianten A-4E und A-4G.

Mehrere Bemalungen: USN, USMC, USN ‘Adversary’, 2 Royal Australian Navy.

Hochwertiges Wwise-Soundpaket.

Funktionsfähiges APG-53A Radargerät, nur im Terrain Clearance Modus.

Hochwertiges 3D-Cockpit.

Klickgeräusche von Schaltern und Knöpfen.

Super-glatte 3D-Instrumente.

illustriertes 32-seitiges Benutzerhandbuch im PDF-Format.

Für 26.18 Euro bei SIMMARKET mit simInstaller!