Südkoreas Yeosu Airport RKJY von Fly2High

Der Entwickler Fly 2 High hat heute den neuen Add-on “RKJY Yeosu Airport MSFS” veröffentlicht. Dabei handelt es sich um den vierten Airport in Südkorea, den die Entwickler für den beliebten Flugsimulator umgesetzt haben.

Der Yeosu Airport (IATA-Code: RSU, ICAO-Code: RKJY) ist ein Flughafen in der südkoreanischen Stadt Yeosu. Er befindet sich auf der Yeosu-Halbinsel in der Provinz Süd-Gyeongsang.

Der internationale Verkehrsflughafen wurde 1978 eröffnet und spielt eine wichtige Rolle für die Region. Er verfügt über eine 2.743 Meter lange Start- und Landebahn, die aufgrund der bergigen Umgebung einen Steigungswinkel von 1,5% aufweist. Dies stellt besondere Herausforderungen an die Piloten dar.

Neben dem Linienverkehr innerhalb Südkoreas werden vom Yeosu Airport auch internationale Flüge nach China und Japan angeboten. Jährlich nutzen über 1,5 Millionen Passagiere den Airport als Drehkreuz für ihre Reisen. Damit zählt er zu den wichtigeren regionalen Flughäfen des Landes.

Die Infrastruktur wurde in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut und modernisiert. So entstand 2016 ein neuer Passagierterminal mit verbesserter Ausstattung. Der Yeosu Airport soll in Zukunft seine Rolle als bedeutender Verkehrsknotenpunkt an der Südküste Südkoreas weiter stärken.

Der virtuelle Yeosu Airport (ICAO: RKJY) besticht laut Beschreibung durch seine detaillierte Nachbildung. Highlights sind die originalgetreue Simulation der abschüssigen Start- und Landebahn, hoch detaillierte 3D-Modelle aller Gebäude und Objekte sowie eine stimmungsvolle Beleuchtung. Auch die Performance soll dank guter Optimierung überzeugen.

Interessenten können den Airport-Add-on ab sofort auf der simMarket für 16,99 Euro erwerben. Besitzer vorheriger Fly-2-High-Produkte profitieren dabei von Upgrades zu Sonderpreisen. Voraussetzung ist ein laufender Microsoft Flight Simulator.