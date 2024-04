Kurs Nordwest: FSS AG arbeitet an Ganderkesee

Was für’n Käse? Einwohner von Ganderkesee kennen die Frage, wenn sie den zugegeben ungewöhnlichen Namen ihres Heimatortes irgendwo angeben müssen (der Autor dieser Zeilen weiß, wovon er spricht). Die FlightSim Studio AG sorgt nun dafür, dass der kleine Ort zwischen Bremen und Oldenburg auf die MSFS-Landkarte kommt.

In der Gemeinde Ganderkesee liegt das sogenannte Atlas Airfield, ein Verkehrsflugplatz mit einer etwas mehr als 800 Meter langen Landebahn in Ost-West-Ausrichtung. Der Name rührt her von der Charter-Fluggesellschaft Atlas Air Service, die seit den 1970er Jahren dort aktiv ist. AAS ist offizielles Service-Center für Embraer Executive Jets, Cessna Citation Jets sowie Beechcraft Flugzeuge. Neben den Standorten Bremen und Augsburg führt die Firma Wartung, Ersatzteileverkauf, Lufttüchtigkeitsüberwachung, zerstörungsfreie Werkstoffprüfung[5] und Strukturreparaturen an Flugzeugen eben auch in Ganderkesee durch – solange die Flugzeuge nicht schwerer als 5,7 Tonnen sind.

Neben zwei Luftsportvereinen und einer Flugschule gibt es vor Ort außerdem eine Fallschirmspringerschule, ein Hotel mit Restaurant, sowie einige weitere Firmen. Aufgrund der Nachtfluggenehmigung und der schnellen Verkehrsanbindung ist der Flughafen beliebt bei Prominenten, die im Großraum Bremen wohnen oder auftreten.

Zu den Features macht FSS noch keine Angaben, auch nicht zum Release. Aber die Beta-Testphase soll wohl bald bevorstehen.