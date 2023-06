Neofly 4 ist da!

Solange Microsoft nicht auch noch dieses Feld mit seinen MSFS 2024 monopolisiert, können wir derzeit das kostenlose Neofly 4 empfehlen.

Neofly ist ein kostenloses Karriere-Add-on für den Microsoft Flight Simulator 2020, mit dem die Spieler ihre eigene Fluggesellschaft gründen und betreiben können. Der Spieler beginnt als Buschpilot, der nur Zugang zu einfachen Missionen hat, und kann sich durch Geld und Erfahrung, den Kauf neuer Flugzeuge, höhere Qualifikationen und das Fliegen neuer Missionstypen in der Rangliste nach oben arbeiten. Das Add-on bietet Kampagnen, die aus einer Reihe von Missionen bestehen und durch eine Geschichte miteinander verbunden sind. Im Hangar können die Spieler die Flugzeit in Stunden, den aktuellen Treibstoffvorrat, die maximale Treibstoffkapazität und den Zustand des Rumpfes einsehen. Neofly verfügt über einen Leitfaden, der das Add-on in Kategorien unterteilt, die sich eng an die Menüs in Neofly selbst anlehnen.