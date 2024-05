Inibuilds nächster Streich – Milwaukee KMKE für lau im MSFS

Inibuilds haut in letzter Zeit eine Szenerie nach der anderen heraus. Und immer wieder gibt es auch kostenlose Szenerien dazu, welche in derselben Qualität wie die Payware-Szenerien erstellt sind. Dieses Mal ist es Milwaukee Mitchell International Airport (ICAO KMKE, IATA MKE) in Wisconsin – das Tor zum mittleren Westen.

Der Milwaukee Mitchell International Airport liegt zehn Kilometer südlich des Stadtzentrums. Der Flughafen verfügt über 5 Start- und Landebahnen und 2022 zählte KMKE mehr als 5 Millionen Passagiere.

Vor Ort ist Southwest die größte Airline. Neben weiteren US-amerikanischen Airlines wie Delta, American oder Frontier zählen auch DHL, Fed Ex und UPS zu den Kunden. Auch ist das 128th Air Refueling Wing mit ihren KC-135R in KMKE stationiert.

Wie man bei Szenerien von inibuilds erwarten kann wurde der Milwaukee Mitchell International Airport mit viel Liebe zum Detail umgesetzt:

individuelles GSX-Profil

Hochdetaillierte Modelle aller Airport-Gebäude, Objekte sowie die Umgebung

originalgetreues Layout

Handgefertigte Bodentexturen mit individuellen Texturen für Runway, Vorfeld etc.

Lebensechte Nachbildung des Flughafengeländes mit Verkehrsschildern, Vegetation etc.

präzise und modellierte, natürlich dynamische Flughafenbeleuchtung

und vieles mehr

Für Fans von Flügen im mittleren Westen der USA ein absolutes Muss. Für alle anderen eine qualitativ hochwertige und wunderbare Ergänzung, um mal eine etwas andere Region der USA kennenzulernen.



Dieses Schmuckstück für lau steht euch bei simMarket zum Download zur Verfügung.