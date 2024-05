Sim Update 15 für Microsoft Flight Simulator verzögert sich wegen Xbox-Problemen

Microsoft hat bekannt gegeben, dass das kommende Sim Update 15 für Microsoft Flight Simulator nicht wie geplant am 7. Mai 2024 veröffentlicht wird. Stattdessen muss der Release verschoben werden, da neue Probleme in der letzten Betaversion entdeckt wurden.

Konkret traten bei der Betaversion 1.37.15.0 zwei Hauptprobleme auf: Zum einen ein “WASM missing content”-Fehler auf dem PC, zum anderen Ruckler und Abstürze auf der Xbox-Konsole.

Das Entwicklerteam hat zwar bereits eine neue Betaversion 1.37.17.0 veröffentlicht, die den WASM-Fehler behebt. Allerdings konnte das Stuttering-Problem auf der Xbox bislang noch nicht vollständig gelöst werden.

Microsoft erklärt, dass der Fehler mit einem kürzlichen GDK-Update (Game Development Kit) der Xbox zusammenhängt. Als Übergangslösung empfehlen die Entwickler, den “Rolling Cache”-Modus in den Spieleinstellungen zu aktivieren. Dies soll die Wahrscheinlichkeit von Rucklern zwar reduzieren, sei aber keine endgültige Behebung des Problems.

Das Entwicklerteam arbeitet weiter mit Hochdruck an einer Lösung für das Xbox-Stuttering und verspricht, diese voraussichtlich in der nächsten Woche in einem weiteren Update zu veröffentlichen. Bis dahin müssen Sim Update 15 und die damit verbundenen Verbesserungen leider auf sich warten lassen.

Microsoft entschuldigt sich bei den Spielern für die Verzögerung und bedankt sich für das Feedback und die Hilfe bei der Reproduktion der Probleme durch die Betatester. Nur so könne man die Fehler schnell identifizieren und beheben.

Mein Kommentar: Mein erster Gedanke als ich das las war: wegen der Xbox geht es bei uns PC User nun auch nicht weiter! Und wieder dürfen die Beta-Tester, also all die, die da mitmachen, Stunden ihrer Zeit opfern, um für die Entwickler herauszufinden, woran es liegt. Was diese Community alles leistet, ist unglaublich…. und eine der 10 reichsten Firmen der Welt freut sich! 😎