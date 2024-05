DFD Simulations A-350X Projektentwicklung Teil 4

In der vierten Episode ihrer “Discover350”-Dokumentation gewährt die Entwicklergruppe DFD Simulations wieder Einblicke in ihre Arbeit an der Airbus A350 für den MSFS. Der Fokus von Folge 4 liegt auf der Programmierung der Cockpit-Systeme wie EFIS, EICAS, FMC und FMS.

Da der Airbus für den Microsoft Flugsimulator entsteht, stellt die Programmierung dieser komplexen Systeme innerhalb der Möglichkeiten und Limitierungen der Simulationsumgebung eine große Herausforderung dar. Dennoch gelingt es dem Team, die Cockpitelemente in realistischer Weise nachzubilden. Sogar der Autopilot ist bereits voll funktionsfähig.

Ein besonderer Fokus liegt auf der authentischen Umsetzung der typischen Airbus-Philosophie mit ihren automatisierten Assistenzfunktionen. Die Zuschauer erhalten einen detaillierten Einblick in die Programmierung einzelner Schalter und Anzeigen, was den enormen Arbeitsaufwand für die Entwicklung eines so komplexen Study-Level-Flugzeugs verdeutlicht.

In künftigen Episoden sollen weitere Bereiche wie Fahrwerk und Treibstoffsystem behandelt werden. Sobald die Entwicklung abgeschlossen ist, wird der virtuelle Airbus A350 als Download-Inhalt für Microsoft Flight Simulator verfügbar sein.