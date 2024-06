SIMFOCUS Autogen Helipads V2 für MSFS: Mehr Freiheit für Hubschrauberpiloten

Mit dem neuen SIMFOCUS Autogen Helipads V2 für Microsoft Flight Simulator (MSFS) erweitert sich die virtuelle Welt um zahlreiche Helipads, die das Fliegen mit Hubschraubern noch realistischer und spannender machen.

Produktbeschreibung

SIMFOCUS Autogen Helipads V2 ist ein innovatives Tool, das auf Daten von OpenStreetMap basiert und diese in MSFS-Szenerien umwandelt. Dadurch werden unzählige Helipads weltweit in den Flugsimulator integriert. Diese Ergänzung ermöglicht es den Nutzern, nicht nur von Flughäfen und Flugplätzen aus zu starten, sondern auch die vielfältigen Möglichkeiten von Helipads zu nutzen, die oft an Krankenhäusern, auf Dächern von Hochhäusern oder in abgelegenen Gebieten zu finden sind.

Hauptmerkmale

Automatische Generierung : Das Tool generiert Helipads automatisch anhand der verfügbaren OpenStreetMap-Daten und stellt sicher, dass diese so realistisch wie möglich dargestellt werden.

: Das Tool generiert Helipads automatisch anhand der verfügbaren OpenStreetMap-Daten und stellt sicher, dass diese so realistisch wie möglich dargestellt werden. Vielfalt der Helipads : Es gibt eine große Variation zwischen den Helipads. Zum Beispiel sind Gras-Helipads mit einer weißen Umrandung versehen, um ihre Position zu markieren, und Dach-Helipads außerhalb von fotogrammetrischen Städten sind mit einem benutzerdefinierten 3D-Modell ausgestattet.

: Es gibt eine große Variation zwischen den Helipads. Zum Beispiel sind Gras-Helipads mit einer weißen Umrandung versehen, um ihre Position zu markieren, und Dach-Helipads außerhalb von fotogrammetrischen Städten sind mit einem benutzerdefinierten 3D-Modell ausgestattet. Windsäcke : Alle Helipads sind mit Windsäcken ausgestattet, um die Windrichtung anzuzeigen.

: Alle Helipads sind mit Windsäcken ausgestattet, um die Windrichtung anzuzeigen. Startpunkte : Jedes Helipad bietet sowohl einen „HELIPAD“-Startpunkt für einen Start im kalten Zustand als auch einen „PARKING“-Startpunkt für einen schnellen Abflug.

: Jedes Helipad bietet sowohl einen „HELIPAD“-Startpunkt für einen Start im kalten Zustand als auch einen „PARKING“-Startpunkt für einen schnellen Abflug. Flache Gelände: Die Helipads flachen das umliegende Gelände ab, um die oft unebene Terrainmesh des MSFS auszugleichen.

Wichtiger Hinweis

Aufgrund der hohen Anzahl von Helipads könnten diese die Leistung beeinträchtigen, wenn sie alle gleichzeitig sichtbar wären. Deshalb enthält das Autogen Helipads-Paket einen Weltkartenfilter, der sie auf der Weltkarte ausblendet. Um einen Abflug-Helipad auszuwählen, nutzen Sie „Alex Projects – Little Navmap“ oder die Karte auf der Website und suchen Sie das Helipad im In-Sim-Suchfenster nach Name oder ICAO-Code.

Systemanforderungen

PC, der MSFS problemlos ausführen kann

200 Megabyte Festplattenspeicher

Verfügbarkeit und Preis

SIMFOCUS Autogen Helipads V2 ist seit dem 27. Juni 2024 verfügbar und kostet €11,90.

Mit SIMFOCUS Autogen Helipads V2 erweitert sich die Welt des MSFS um eine wichtige Komponente, die besonders für Hubschrauberpiloten von großem Interesse ist. Es ermöglicht Flüge zu und von einer Vielzahl von realistisch dargestellten Helipads weltweit und bietet dabei eine hohe Detailgenauigkeit und Vielfalt. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihre Flugerlebnisse im MSFS auf das nächste Level zu heben!