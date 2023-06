BlueBird Simulations 757 June Update (Video)

Bluebird Simulations hat per Video ein Entwicklungsstand zur Boeing 757 durchgegeben:

Das 757-Projekt von BlueBird Simulations zielt auf einen realistischen Normalbetrieb ab, wobei in der ersten Version keine abnormalen Operationen modelliert werden. Die Passagierversion wird die 757 200 und 300 mit Winglets und ohne Winglets sowie beide Triebwerkstypen umfassen. Zusätzlich wird ein Frachtmodell als kostenpflichtige Erweiterung erscheinen, und Systemverbesserungen werden als kostenloses Update für bestehende Kunden enthalten sein, unabhängig davon, ob sie die Frachterweiterung erwerben.

Es gibt zwar noch kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum, aber die Entwickler arbeiten hart daran, das Projekt bis zum Ende des Jahres abzuschließen, werden es aber nicht überstürzen, wenn sie mehr Zeit brauchen. Das Team verrät, dass das Cockpit fast fertiggestellt ist, mit einer neuen Textur, die über 70 Textursätze enthält, im Vergleich zu 20 in der vorherigen Version.

Auch das Außenmodell kommt gut voran, wobei die Pratt Whitney-Triebwerke nach Fertigstellung der Flügel texturiert werden. Die Flugdynamik wurde dank des Inputs von zwei 757-Pilotenberatern erheblich verbessert, und weitere Piloten testen das Flugmodell für weiteres Feedback.

Auch wenn die Systeme bereits weit fortgeschritten sind, muss noch an ihrer Verbesserung gearbeitet werden. Dazu gehören Verbesserungen am Hydrauliksystem und eine grundlegende Überarbeitung des elektrischen Systems.

Das BlueBird Simulations 757 Update Video deckt den Fortschritt mit dem Treibstoff und dem elektronischen Flight Bag System ab. Im Video wird erwähnt, dass das Treibstoffsystem angepasst wird und die Integration mit der 757 für den elektronischen Flugrucksack von JustFlight geplant ist. Das Team hat insgesamt mehrere Tausend Stunden investiert und arbeitet jeden Tag, auch an den Wochenenden, bis zur Fertigstellung hart an dem Projekt. Das Video endet mit Gedanken zu FS2024 und spricht über zukünftige Updates. Das Team beabsichtigt nicht, bestehenden Kunden ein Upgrade auf die FS2020- oder FS2024-Versionen in Rechnung zu stellen, außer bei größeren Überarbeitungen, für die sie einen großen Rabatt gewähren würden.

Gestern wurden auch einige neuen Cockpit Bilder veröffentlicht: