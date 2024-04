Schweizer Messer für den MSFS: FStarter24

Die FStarter24 MSFS-App zeichnet sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aus. Mit ihr können Flugsimulator-Enthusiasten ihre Flüge starten und nahezu jeden Ort in der MSFS-Welt erkunden. Die App ermöglicht es den Nutzern, Flüge von jedem ausgewählten Ort auf der interaktiven FStarter24-Karte zu starten. Ob in der Luft oder am Boden, die Anwendung erlaubt es den Piloten, Flugsituationen nach ihren individuellen Vorstellungen zu gestalten.

Eine der herausragenden Funktionen von FStarter24 MSFS ist die Möglichkeit, benutzerdefinierte POIs (Points of Interest) zu erstellen. Dabei kann jeder beliebige Ort auf der Karte oder der aktuelle Flugort als POI markiert und gespeichert werden. Ob das eigene Zuhause, die Schule, eine Berghütte oder eine Landebahn – die App ermöglicht es den Nutzern, ihre Lieblingsorte zu speichern und jederzeit dorthin zu navigieren.

Des Weiteren bietet FStarter24 MSFS interaktive Karten und Listen, auf denen Benutzer ihre eigenen POIs, MSFS 3D-Städte, MSFS-POIs und Flüge verwalten können. Die Bewegung des Flugzeugs kann in Echtzeit auf der Karte verfolgt werden, was eine bessere Orientierung und Navigation ermöglicht.

Die App ermöglicht auch das Erstellen von benutzerdefinierten Anflügen und Landungen an jedem Flughafen. Piloten können ihre Flugfähigkeiten trainieren und Flugsituationen wiederholt üben, bis sie in der Lage sind, in jeder Situation sicher zu landen.

FStarter24 MSFS verfügt außerdem über eine Datenverwaltungsfunktion, mit der Flüge unter Verwendung vollständiger MSFS-Situationen und gespeicherter Daten gespeichert und gestartet werden können. Die App bietet eine flexible Auswahl an Startorten und Flugdaten, einschließlich 3D-Städten, Städten, MSFS-POIs und benutzerdefinierten POIs.

Die App ist ab sofort zum Preis von € 11,90 auf SimMarket erhältlich und wird von RKSOFTWARE veröffentlicht. Sie ist für MSFS optimiert und bietet eine Vielzahl von Funktionen, um das Spielerlebnis im Flugsimulator zu verbessern.

Als besonderes Angebot bietet simMarket einen Rabatt für Benutzer, die bereits die vorherige Version von FStarter MSFS gekauft haben. Diese Kunden können das Upgrade auf FStarter24 für nur 5,95 EUR erhalten, vorausgesetzt, sie sind beim Kauf auf ihrem simMarket-Konto eingeloggt.