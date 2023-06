FBW A380: Kurzes Sound Preview

Beim FlyByWire Discord gab es neulich (2.6.2023) einen kleinen cineastischen Ausblick auf die Soundkulisse beim Triebwerksstart:

“Diese A380-Sound Vorschau zeigt das unterschiedliche Verhalten der Einschaltgeräusche je nachdem, welche AC-Busse mit Strom versorgt werden, mit Details wie Relais und AEVC. Außerdem zeigt dieses Video die Geräusche der elektrischen Hydraulikpumpe und wie sie auf die Bewegung der Flugsteuerung reagieren, sowie Klappen- und Vorflügelgeräusche an der Außenseite”

Darüber hinaus auch ein Bild des OANS (Onboard Airport Navigation System), das von Synaptic Simulations für die FBW A380 entwickelt wird:

“OANS zeigt eine interaktive, bewegliche Multifunktions-Flughafenkarte als Erweiterung der Ansichten des Navigationsdisplays an. OANS gehört zur Standardausstattung der A380 und A350 und ist auch als Option für die A320- und A330-Familie erhältlich. OANS verbessert das Situationsbewusstsein und erleichtert die Navigation auf komplexen Flugplätzen. Bei der A380 und der A350 ermöglicht es auch die Auswahl von BTV-Parametern (Brake-to-Vacate).

Wir haben mit Navigraph zusammengearbeitet, um diese noch nie dagewesene Funktionalität in Flugsimulatoren für Endverbraucher zu integrieren. Diese Funktion wird durch das Unlimited-Abonnement von Navigraph unterstützt, das Flughafenkartendaten enthält, die in der realen Umsetzung von Onboard-Flughafenkarten verwendet werden. Dies entspricht der neuen, vergrößerten Flughafenansicht in Charts 8.

Diese wurde in Zusammenarbeit mit Synaptic Simulations entwickelt, die kürzlich die entsprechende AMM-Funktionalität für ihre A22X vorgestellt haben. Mehr über Synaptic können Sie hier erfahren: https://discord.gg/synaptic.”