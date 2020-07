Woher der Traffic kommt

Live Daten für realistischen Traffic: Asobo Studios stellen in ihrem neuen Development-Update zum Microsoft Flight Simulator jetzt eine weiteren Partner vor: Der Simmern bereits durchaus bekannte Flight-Tracking-Dienst flightaware.com soll im neuen Sim dafür sorgen, dass realisitscher AI-Traffic durch den virtuellen Himmel fliegt. Wie auch andere Tracking-Seiten nutzt Flightaware die Kombination mehrere Datenquellen wie ADS-B, Datalink oder ATC-Radare, um den Traffic in den Sim zu speißen.

Außerdem kündigt Asobo den nächsten Alpha-Release an: Am 9. Juli können Tester die 5. Alpha-Version herunterladen. Dies scheint die letzte Alpha zu werden, da die Entwickler Ende Juli in die Closed-Beta-Phase starten wollen. Mehr Infos findet ihr im Development-Blog.