Weiter machen hier?

Ich war wieder ein paar Tage unterwegs und konnte keine Nachrichten schreiben.

Da sich partout niemanden finden lässt, der mir hier hilft, bin ich geneigt diese Seite sterben zu lassen, denn ich kann den Nachrichtenfluss nicht alleine garantieren.

Es ist nicht so, dass ihr nicht zahlreich die Seite besucht, es gibt immer ca. 3000 Zugriffe täglich. Außer (viel) Stolz und Ehre bringen diese Besucherzahlen aber nichts an wirklicher Motivation. Ich persönlich brauche keine Bestätigung durch diese Zahlen und es wirkt, als würde ich auf einer Bühne vor Unbekannten ein Repertoire aufsagen und der Zuschauerraum bleibt ewig dunkel und stumm.

Not my idea of fun!

Vielleicht habt ihr was dazu zu sagen oder/und möchtet mitmachen oder habt eine rettende Idee…. die Kommentarfunktion ist offen.