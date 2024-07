Zwei Helikopter als Local Legend 18

Die als Local Legend bekannte Flugzeugserie im MSFS2020 hat soeben Zuwachs bekommen. Diesmal wurden passend zum World Update 17 gleich zwei Helikopter, die Westland Scout & Wasp, released.

Die echten Vorbilder

Die Ursprünge des Westland Scout und Wasp liegen in den 1950er Jahren, als die British Army und die Royal Navy den Bedarf an leichten Mehrzweckhubschraubern erkannten. Westland Helicopters erhielt den Auftrag, einen Hubschrauber zu entwickeln, der sowohl für militärische als auch zivile Zwecke geeignet war. Das Ergebnis war der Westland Scout, ein Hubschrauber, der erstmals 1960 flog und 1963 in Dienst gestellt wurde.

Westland Scout

Der Westland Scout wurde speziell für den Einsatz bei der British Army entwickelt. Er verfügt über ein robustes und kompaktes Design, das ihn ideal für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen macht. Der Rumpf besteht hauptsächlich aus Aluminiumlegierungen, was ihm eine hohe Festigkeit bei relativ geringem Gewicht verleiht. Der Hubschrauber ist mit einem Rolls-Royce Nimbus Turbinentriebwerk ausgestattet, das ihm eine gute Leistung und Zuverlässigkeit bietet.

Einsatzgebiete

Der Westland Scout wurde hauptsächlich für Aufklärungs-, Verbindungs- und leichte Transportaufgaben eingesetzt. Seine Vielseitigkeit ermöglichte es ihm, in verschiedenen Rollen zu dienen, darunter:

Aufklärung und Überwachung : Dank seiner kompakten Größe und Manövrierfähigkeit konnte der Scout effektiv in schwer zugänglichen Gebieten operieren.

: Dank seiner kompakten Größe und Manövrierfähigkeit konnte der Scout effektiv in schwer zugänglichen Gebieten operieren. Truppentransport und Evakuierung : Der Scout konnte kleine Truppenkontingente schnell transportieren und verwundete Soldaten evakuieren.

: Der Scout konnte kleine Truppenkontingente schnell transportieren und verwundete Soldaten evakuieren. Luftunterstützung: Mit der Möglichkeit, leichte Bewaffnung wie Maschinengewehre oder Raketen zu tragen, konnte der Scout auch direkte Luftunterstützung bieten.

Westland Wasp

Der Westland Wasp wurde als maritimer Hubschrauber für die Royal Navy entwickelt. Er basiert auf dem Design des Scout, wurde jedoch für den Einsatz auf Schiffen modifiziert. Dazu gehören faltbare Rotorblätter und ein verstärkter Fahrwerksrahmen, um den harten Landebedingungen auf Schiffen standzuhalten. Der Wasp ist ebenfalls mit einem Rolls-Royce Nimbus Triebwerk ausgestattet.

Einsatzgebiete

Der Westland Wasp wurde hauptsächlich für die U-Boot-Bekämpfung und maritime Aufklärungsmissionen eingesetzt. Zu seinen wichtigsten Rollen gehörten:

U-Boot-Bekämpfung : Der Wasp war mit Torpedos und Tiefladungen ausgestattet und konnte effektiv U-Boote aufspüren und bekämpfen.

: Der Wasp war mit Torpedos und Tiefladungen ausgestattet und konnte effektiv U-Boote aufspüren und bekämpfen. Rettungsmissionen : Dank seiner Fähigkeit, auf Schiffen zu operieren, war der Wasp ideal für Rettungsmissionen auf See geeignet.

: Dank seiner Fähigkeit, auf Schiffen zu operieren, war der Wasp ideal für Rettungsmissionen auf See geeignet. Transport und Versorgung: Der Wasp konnte Versorgungsgüter und Personal zwischen Schiffen und von Schiffen an Land transportieren.

Historischer Kontext und Einsatz

Der Westland Scout und der Westland Wasp spielten eine wichtige Rolle in verschiedenen militärischen Konflikten und Operationen. Während der Scout hauptsächlich von der British Army verwendet wurde, fand der Wasp seinen Einsatz bei der Royal Navy sowie bei anderen Marinen weltweit, darunter die niederländische und neuseeländische Marine. Ein bemerkenswerter Einsatz des Westland Wasp war während des Falklandkriegs 1982, wo er eine entscheidende Rolle bei der U-Boot-Abwehr und der Unterstützung der britischen Streitkräfte spielte.

Der Westland Scout und der Westland Wasp sind hervorragende Beispiele für die Innovationskraft der britischen Luftfahrtindustrie in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und robusten Designs machten sie zu unverzichtbaren Werkzeugen für militärische Operationen auf der ganzen Welt. Auch wenn sie mittlerweile durch modernere Hubschrauber ersetzt wurden, bleibt ihr Beitrag zur militärischen Luftfahrtgeschichte unvergessen.

Westland Scout & Wasp im MSFS

Die beiden Helikopter wurden von IniBuilds umgesetzt und sind als Bundle für 14,99 € im in-game Marketplace erhältlich. Für jeden Heli gibt es eine Variante mit Rädern und Kufen. Außerdem sind pro Version jeweils drei Lackierungen inkludiert: