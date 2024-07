Zum US national Feiertag: City Update 9: Northeastern United States

Am 4. Juli, also morgen, feiern die USA ihre Unabhängigkeit, und Microsoft hat selbstverständlich die Spendierhose parat:

Microsoft Flight Simulator: City Update IX hebt ausgewählte Orte im Nordosten der Vereinigten Staaten mit aktualisierten Luftbildern, neuen digitalen Höhenmodellen und TIN (Triangulated Irregular Network) Oberflächentexturen hervor. Das Update umfasst die Region Washington, DC; Buffalo, New York; das Gebiet um Allentown, Pennsylvania; und das East End von Long Island, New York. Diese sind die neuesten Verbesserungen, die das immersive und stetig wachsende Erlebnis von Microsoft Flight Simulator weiter bereichern!

Washington, D.C.

Washington, D.C. (District of Columbia) ist die Hauptstadt der Vereinigten Staaten und beherbergt mehrere national berühmte Museen, Denkmäler und architektonische Werke. Die Stadt liegt 30 Meilen westlich der Chesapeake Bay und grenzt im Westen, Norden und Osten an Maryland sowie im Süden an Virginia entlang des Potomac River. Washington, D.C. bietet einige der renommiertesten Sehenswürdigkeiten der Welt, die für ihre Geschichte und architektonische Schönheit bekannt sind, darunter das Kapitol der Vereinigten Staaten, das Lincoln Memorial und die National Mall.

Das Update umfasst mehrere umliegende Orte von Washington, D.C., einschließlich der Städte Gainesville, Bristow, Stafford und Fairfax in Virginia sowie Frederick und Annapolis in Maryland, dem Sitz der United States Naval Academy.

Buffalo, New York

Buffalo liegt im Westen des Bundesstaates New York an den Ufern des Eriesees, einem der Großen Seen. Es ist die zweitbevölkerungsreichste Stadt des Bundesstaates nach der Metropolregion New York City. Ursprünglich durch den Getreidetransport über den Eriekanal bekannt, hat Buffalo heute eine florierende Wirtschaft mit diversen Branchen, darunter Automobilindustrie, Gesundheitswesen und Technologie. Zu den spektakulären Sehenswürdigkeiten in Buffalo zählen die Peace Bridge, das Rand Building und der Seneca One Tower.

Allentown, Pennsylvania

Allentown befindet sich im Osten von Pennsylvania im Lehigh Valley, am Fuße der Appalachen und 75 Meilen westlich von New York City. Die Stadt wurde 1751 besiedelt und 1762 gegründet und ist eine der ältesten Städte in den Vereinigten Staaten. Heute ist Allentown das drittgrößte Ballungsgebiet in Pennsylvania. Allentown und seine Vororte wie Whitehall bieten eine Vielzahl historischer und moderner Sehenswürdigkeiten wie das Stadtzentrum, den Coca-Cola Park und den Malcolm Gross Rose Garden.

East End von Long Island

Das East End von Long Island, etwa 80 Meilen östlich von New York City gelegen, beherbergt die Hamptons, ein bekanntes Küsten-Retreat-Gebiet, zu dem das Dorf Southampton gehört. Southampton wurde 1640 gegründet und ist eine der ältesten Siedlungen in den Vereinigten Staaten. Reich an Geschichte und kolonialer Architektur, bieten Southampton und die umliegenden East End-Gebiete weite Strände, kleine Buchten und ein Mosaik aus Farmland.

Microsoft Flight Simulator’s City Update IX: Nordosten der Vereinigten Staaten ist KOSTENLOS für alle Besitzer von Microsoft Flight Simulator verfügbar. Stellen Sie sicher, dass der Simulator die Version 1.37.19.0 (oder eine neuere Version) ausführt, laden Sie City Update IX herunter und erkunden Sie die neuen Features. Der Himmel ruft!