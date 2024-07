Curtiss C-46 als “Local Legend 17” released

Parallel zum neusten City Update ist ein neues Flugzeug der Local Legend Serie erschienen. Hierbei handelt es sich um die zweimotorige Curtiss C-46.

Die Curtiss C-46, auch bekannt als “Commando”, war ein kolbengetriebenes Transportflugzeug, das während des Zweiten Weltkriegs und in der Nachkriegszeit eingesetzt wurde. Es wurde hauptsächlich von der US Air Force und anderen Luftstreitkräften auf der ganzen Welt genutzt. Sie war für ihre Zuverlässigkeit und ihre Fähigkeit bekannt, schwere Lasten über große Entfernungen zu transportieren. Trotz einiger technischer Probleme während ihrer Einsatzzeit bleibt die Curtiss C-46 ein bedeutendes Flugzeug in der Luftfahrtgeschichte. Heutzutage gibt es nur noch sehr wenige Betreiber der C-46. Einer davon ist die, durch eine TV-Serie bekannte, kanadische Airline Buffalo Airways.

Im MSFS ist sie nun ausschließlich im in-game Marktplatz erhältlich. Dort kann der Flieger zum Preis von 14,99 € (Deluxe- / Premium-Deluxe-Version: 9,99 €) erworben werden.

Mit dem Produkt sind bereits vier Lackierungen inkludiert. Weitere Informationen zur Curtiss C-46 erfahrt ihr hier.