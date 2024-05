LVFR kündigt baldigen Release des Airbus A340-300 an

LatinVFR, Anbieter von Szenerien und seit dem MSFS auch von Flugzeugen, hat den baldigen Release seiner Interpretation des Airbus A340-300 angekündigt. Auf Ihren Social-Media Kanälen sagte LatinVFR laut FS Elite, dass es ihr Ziel ist, den Airbus A340-300 noch in diesem Monat für PC sowie Xbox zu veröffentlichen. Die Entwicklung ist laut LVFR abgeschlossen und die finalen Tests vor der Veröffentlichung sind in vollen Gange.

Damit die Wartezeit auf “den einzigen Flieger der Welt mit 5 APU´s” nicht zu hart wird, hat LVFR auf Facebook ein Trailervideo zur A340-300 gepostet, welches ihr auch hier finden könnt:

Ebenso ein “RAW Developer video with no edit”, welches einen Take Off aus Frankfurt am Main zeigt:

Und auch ein pre-release-Video gibt es bereits, hier von xp72:

Was meint Ihr? Lohnt es sich den kleinen “Lastensegler” von LVFR zu kaufen?

Oder sollte man besser auf HamFam Simulations mit ihrer Freeware A340-300 (laut Gerüchten auf Reddit mit modifiziertem FBW-Cockpit) warten?