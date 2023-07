VATSIM Cross Africa Event

VATSIM Cross Africa 2023 ist ein Flugevent, das am Samstag, den 5. August 2023 stattfindet. Es wird von VATSSA, Maghreb vACC und Egypt vACC organisiert.

Das Event lädt alle Piloten ein, an diesem Tag an dem Flug teilzunehmen und den afrikanischen Kontinent zu erkunden. Das Ziel des Fluges ist es, von Kairo (HECA) in Ägypten nach Kapstadt (FACT) in Südafrika zu fliegen1. Das Event ist eine großartige Gelegenheit, um die Schönheit Afrikas zu erleben und gleichzeitig die Fähigkeiten der Piloten auf die Probe zu stellen.

Das Event ist Teil einer jährlichen Veranstaltung, die von VATSIM organisiert wird. Es ist eine großartige Gelegenheit, um die Flugfähigkeiten zu verbessern und gleichzeitig die Schönheit Afrikas zu erleben. Die Teilnehmer können sich auf eine herausfordernde und aufregende Reise durch die afrikanischen Länder freuen. Die Veranstaltung ist auch eine großartige Gelegenheit, um andere Piloten kennenzulernen und sich mit ihnen zu vernetzen.

Das Event wird auch von SIMMARKET gesponsert, Teilnehmern wird die Möglichkeit gegeben, an einer Verlosung teilzunehmen. Die Teilnehmer können Preise gewinnen, die ihnen helfen, ihre Flugerfahrung zu verbessern.

Insgesamt ist VATSIM Cross Africa 2023 ein aufregendes Event, das die Teilnehmer auf eine Reise durch den afrikanischen Kontinent mitnimmt. Es ist eine großartige Gelegenheit, um die Flugfähigkeiten zu verbessern und gleichzeitig die Schönheit Afrikas zu erleben.