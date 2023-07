Im Osten viel Neues – Microsoft Flight Simulator World Update XIV: Zentral- und Osteuropa

In Microsoft Flight Simulator World Update XIV geht es um die Länder in Zentraleuropa, insbesondere Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina.

Die Region beeindruckt mit ihrer Geschichte, Architektur und atemberaubenden Landschaften. Das Update enthält 103 Sehenswürdigkeiten, darunter Schlösser, Türme und Kirchen, die dank frischer Luftaufnahmen und digitaler Höhendaten detailgetreu wiedergegeben wurden. Außerdem wurden sechs Flughäfen und zehn Städte in der Region neu gestaltet.

Wir können die Gegend aus der Luft erkunden und dabei drei Entdeckungsflüge, drei Landeherausforderungen und vier Buschflüge erleben.

Das World Update XIV: Zentraleuropa steht allen Besitzern von Microsoft Flight Simulator kostenlos zur Verfügung.

Microsoft Flight Simulator hat in Zusammenarbeit mit Bing Maps und Maxar frische und umfassende Luftbilder, digitale Höhendaten und mehr gesammelt, um dieses Update zu erstellen.

Zusätzlich wurden sechs maßgeschneiderte Flughäfen erstellt: Karlovy Vary Airport (LKKV) in Tschechien, Poprad-Tatry Airport (LZTT) in der Slowakei, Pécs-Pogány Airport (LHPP) in Ungarn, Zagorje ob Savi Airport (LJZA) in Slowenien, Rijeka International Airport (LDRI) in Kroatien und Prijedor Urije Airport (LQPD) in Bosnien-Herzegowina.

Auch zehn Städte in der Region wurden in beeindruckender fotorealistischer Qualität reproduziert, darunter Prag, Brünn und Pilsen in Tschechien, Budapest in Ungarn, Ljubljana und Maribor in Slowenien sowie Split und Dubrovnik in Kroatien, sowie Sarajevo und Banja Luka in Bosnien-Herzegowina.

Die neue Version bietet außerdem drei Entdeckungsflüge: Prag in Tschechien, Sarajevo in Bosnien-Herzegowina und Budapest in Ungarn. Dazu kommen drei Landeherausforderungen: Kastela (LDSP) in Kroatien mit einem Airbus A320neo, Vzletišče Zagorje Ob Savi (LJZA) in Slowenien mit einem Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter und Poprad-Tatry (LZTT) in der Slowakei mit einem Airbus A310-300.

Zusätzlich enthält das Update vier unglaubliche Buschflüge: “Czech Route”, “Northeast Adriatic”, “Danube Journey” und “Carpathian Journey”.

Das Microsoft Flight Simulator World Update XIV: Zentral- und Osteuropa steht allen Besitzern des Microsoft Flight Simulators KOSTENLOS zur Verfügung. Stellen Sie sicher, dass Ihr Simulator auf Version 1.33.8.0 aktualisiert ist, laden Sie das Update herunter und erkunden Sie diese faszinierende Region im Microsoft Flight Simulator. Der Himmel ruft!

Hinweis: Microsoft Flight Simulator ist auf Xbox Series X|S und PC mit Xbox Game Pass, PC Game Pass, Windows und Steam verfügbar. Außerdem wird er auf Xbox One und unterstützten Mobiltelefonen, Tablets und weniger leistungsstarken PCs über Xbox Cloud Gaming unterstützt. Für die neuesten Informationen zum Microsoft Flight Simulator folgen Sie @MSFSOfficial auf Twitter.”