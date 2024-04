Horizon Simulations bringt CPDLC ins Microsoft Flight Simulator

In einem Ankündigungspost auf ihrem Discord-Server hat das Entwicklerteam von Horizon Simulations die Einführung der Datenlink-Funktion CPDLC (Controller-Pilot Data Link Communications) für ihr Boeing 787-9 Flugzeugpaket bekannt gegeben.

Laut Projektmanager David hat der Entwickler Elias Severholt in den letzten Monaten intensiv an dieser Funktion gearbeitet, um sie rechtzeitig zum bevorstehenden “Cross the Pond”-Event auf Vatsim fertigzustellen. CPDLC ermöglicht es Piloten, digitale Nachrichten direkt mit der Flugsicherung auszutauschen und ist ein immer wichtiger werdendes Feature für Online-Flüge.

Neben der CPDLC-Integration wurden im Update v1.1 des 787-9 Pakets auch weitere Verbesserungen wie eine nicht-funktionale EFB-Datenladeseite sowie Anpassungen an Instrumenten vorgenommen. Das Update steht ab sofort allen Besitzern des Addons zur Verfügung.

Eine ausführliche Anleitung, wie man sich CPDLC einrichtet, ist hier.