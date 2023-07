Just Flight’s nächster Flieger ist die Avro Vulcan B, Development Update

Nachdem viel Zeit für das F28 Professional MSFS verwendet wurde, sind die Entwickler von Just Flight nun wieder an anderen Projekten, darunter die mächtige Vulcan B, tätig. Im jüngsten Entwicklungsupdate beschreibt Just Flight, den Stand der Dinge in Sachen Avro Vulcan B Mk. 2, K.2 und MRR.

Die Avro Vulcan ist ein britischer strategischer Bomber mit Strahlantrieb, der während des Kalten Krieges von der Royal Air Force (RAF) eingesetzt wurde. Das Flugzeug war für seine charakteristische Deltaflügelform bekannt und war eines der kultigsten Flugzeuge seiner Zeit.

Just Flight hat mehrere Updates über die Entwicklung des Avro Vulcan-Pakets veröffentlicht, einschließlich detaillierter Features und Fortschrittsberichte. Das Paket wird mit einem außergewöhnlichen Detailgrad modelliert, wobei der Fokus auf Genauigkeit und Authentizität liegt. Hier ist eine Zusammenfassung des letzten Entwicklungsupdates:

Das Avro Vulcan Paket wird die B Mk. 2, K.2 und MRR Varianten des Flugzeugs beinhalten.

Die Flugzeuge werden mit einem außergewöhnlichen Detailgrad modelliert, mit genauen und authentischen Merkmalen.

Das Paket wird eine Reihe von Bemalungen enthalten, darunter RAF- und zivile Bemalungen.

Das Cockpit wird vollständig modelliert und enthält eine Reihe interaktiver Funktionen, wie funktionierende Anzeigen und Schalter.

Das Äußere des Flugzeugs wird sehr detailliert sein, mit akkuraten Animationen und Effekten.

Das Paket wird eine Reihe von benutzerdefinierten Sounds enthalten, einschließlich 3D Wwise-Sounds.

Das Flugzeug wird mit einer Reihe von Add-ons und Tools von Drittanbietern kompatibel sein.



Just Flight hat noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum oder -fenster für das Avro Vulcan-Paket bekannt gegeben. Das Unternehmen hat jedoch regelmäßig über den Entwicklungsfortschritt informiert, was darauf hindeutet, dass sich das Paket in aktiver Entwicklung befindet und kurz vor der Fertigstellung steht.