Der Tornado landet im Microsoft Flight Simulator!

Der (die?) legendäre Tornado ist jetzt für den Microsoft Flight Simulator (MSFS) erhältlich! Entwickelt von Indiafoxtecho, bietet diese detailgetreue Nachbildung des Mehrzweckkampfflugzeugs ein immersives Erlebnis für virtuelle Piloten.

Der Tornado – Eine Legende der Lüfte

Der Tornado, ein zweisitziges Kampfflugzeug, das ursprünglich in den 1970er Jahren als gemeinsames Projekt von Deutschland, Italien und dem Vereinigten Königreich entwickelt wurde, ist bekannt für seine herausragende Leistung in niedrigen Flughöhen und bei allen Wetterbedingungen. Das Flugzeug ist ausgestattet mit zwei leistungsstarken Turbofan-Triebwerken und einer Technologie, die es ermöglicht, auch in schwierigem Gelände effektiv zu operieren. Ursprünglich als Jagdbomber konzipiert, kann der Tornado eine breite Palette von Missionen erfüllen, darunter:

Tiefflugangriffe: Dank seines automatischen Geländefolgesystems kann der Tornado in niedriger Höhe feindliches Gebiet durchdringen und präzise Angriffe durchführen.

Abfangjagd: Mit seiner hohen Geschwindigkeit und Wendigkeit kann der Tornado feindliche Flugzeuge abfangen und bekämpfen.

Luftunterstützung: Der Tornado kann Bodentruppen mit einer Vielzahl von Waffen unterstützen, darunter Bomben, Raketen und Bordkanonen.

Die MSFS-Version von Indiafoxtecho

Die MSFS-Version des Tornados von Indiafoxtecho bietet eine beeindruckende Detailtreue und realistische Flugeigenschaften. Zu den Highlights gehören:

Detailliertes visuelles Modell: Sowohl das Außenmodell als auch das Cockpit sind mit großer Sorgfalt nachgebildet.

Verschiedene Lackierungen: Fliegen Sie den Tornado in den Farben der italienischen, britischen, deutschen und saudi-arabischen Luftwaffe.

Realistisches Flugmodell: Erleben Sie das einzigartige Flugverhalten des Tornados.

Detaillierte Systemsimulation: Lernen Sie die komplexen Systeme des Flugzeugs kennen und meistern Sie realistische Verfahren.

Authentisches Soundpaket: Tauchen Sie ein in den Sound des Tornados, der auf realen Aufnahmen basiert.

Der Tornado für den MSFS ist ab sofort für rund 35 Euro auf simMarket erhältlich.