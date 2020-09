UK2000 veröffentlichen ersten Airport für MSFS: Bristol

Mit Bristol steigen auch UK2000 ins MSFS Addongeschäft ein. Zu seiner Zeit war er nicht der Erste, aber der dritte Flughafen in England überhaupt. Und vor einigen Jahren gab es von dort sogar Überseeflüge nach New York. Ansonsten bedient der Airport im Süden des Landes zahlreiche europäische Länder und ist eine Basis von RyanAir und auch von EasyJet gerne genutzt. Besitzer der Szenerien in X-Plane und /oder P3D erhalten Rabatt.

Vollständig detaillierte Gebäude

Realistische Bodenmarkierungen

Ersatz des MSFS-Flughafen-Luftbilds

UK Landebahnmarkierungen

Verwendung von MSFS-Nachtlichtern

Benutzerdefinierte HD-Fahrzeuge

Gute Frameraten

Vollständige Beschilderung

Zäune

Statisches Linienflugzeug (optional)

GA Statische Flugzeuge

PBR-Materialien