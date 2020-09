Lebenszeichen von Pro ATC X

PRO ATC X ist ein Ersatz für das bereits eingebaute ATC (Air Traffic Control), also die Flugverkehrskontrolle. Da das default ATC in den FSX basierten Simulatoren schnell an seine Grenzen kommt, und sich das im neuen MSFS auch noch nicht geändert hat, gibt es seit etlichen Jahren Zusatzsoftware, die eben diese Lücke zu füllen versucht. Neben Pilot2ATC, (bereits funktionsfähig im MSFS mit der FSUIPC7 Beta) oder VoxATC (derzeit nur P3Dv5) gibt es seit langem Pro ATC X (hier ein altes Review auf simFlight, vom Stand der Software 2013).

Da sich der Entwickler generell eher bedeckt hält, ist jedes Lebenszeichen zu begrüßen. Umso mehr überrascht nun ein Post eines Forenmoderators, dass es eine Umsetzung für MSFS geben wird.

“Einige gute Nachrichten. ProATC/X wird für MSFS020 kommen, nicht als Update, sondern als völlig neues Produkt. Es gibt keinen Zeitrahmen, da MSFS2020 ein fertiges SDK benötigt und auch simconnect viel Arbeit von MS-Seite erfordert, außerdem kann ein großer Teil des Quellcodes der aktuellen Version nicht verwendet werden, es handelt sich also um eine komplette Neuentwicklung. So, jetzt wissen wir es, endlich. Fragen Sie NICHT danach, wann es veröffentlicht wird, es wird veröffentlicht, wenn es fertig ist. Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung und lassen Sie uns einen Blick in die Zukunft von ProATC/X werfen. Oh………dieses Jahr wird es sicher nicht sein….bleiben Sie gesund”.