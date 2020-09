Besonders diesen Herbst sollte man des öfteren Richtung Washington gucken, aber wahrscheinlich werden wir zwangsläufig mit Bildern und Nachrichten von dort zugeschwemmt. Wer nicht direkt in das Weiße Haus will, sondern nur eine kleine virtuelle Sightseeing Tour über der Stadt unternehmen will, der kann sich ab sofort die Washington Landmarks von Drzewiecki-Design kaufen.

Ein qualitativ hochwertiges Modell von Washington D.C.

Über 1500 extra gefertigte Gebäude, darunter die gesamte Innenstadt, Brücken, Stadien, Häfen/Marinas, Züge, Gedenkstätten und andere Objekte; alle FPS-freundlich, mit Nachttexturen und PBR-Effekten

Flughafen-Erweiterungspaket für die KADW Joint Base Andrews, KCGS College Park Airport, KVKX Potomac Airfield und W32 Washington Executive Airport mit eigenen Flughafengebäuden, extra Bodenlayouts und statischen Flugzeugen.

Ein Dutzend Hubschrauberlandeplätze mit eigens angefertigten Objekten