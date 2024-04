Dinosaurier für den MSFS? und kostenlos? Nur heute von Sofly… und wieder kein April-Scherz!

Neue Zeitreise-Abenteuer mit “Dinosaurs for MSFS” von SoFly

SoFly hat die Veröffentlichung von “Dinosaurs for MSFS” bekannt gegeben, einem einzigartigen Erlebnis, das Benutzer in die prähistorische Ära zurückversetzt.

Diese innovative Erweiterung ermöglicht es Spielern, auf eine Zeitreise zu gehen und die Erde zu erkunden, wie sie war, als Dinosaurier den Planeten beherrschten. Mit “Dinosaurs for MSFS” können Nutzer neben den mächtigen Kreaturen der Vergangenheit Rennen fliegen, schwimmen und sogar am Boden entlangrasen.

Die Spieler werden in der Lage sein, einen maßgeschneiderten Dino-Rallye-Kurs zu erleben, der sich am ICAO-Code PHJP orientiert und sich dort befindet, wo die berühmte Filmreihe gedreht wurde. Die Herausforderung ist es, gegen Raptors anzutreten und durch gefährliche Kurven zu navigieren, während man auf der Hut vor dem frei laufenden T-Rex sein muss.

Zu den Highlights gehören:

Jurassic Track (ICAO: PHJP): Ein Dinosaurier-Themen-Rallye-Kurs voller prähistorischer Kreaturen, Campingobjekte und weiterer thematischer Elemente.

Ein Dinosaurier-Themen-Rallye-Kurs voller prähistorischer Kreaturen, Campingobjekte und weiterer thematischer Elemente. Globale Dinosaurierverteilung: Tausende von Dinosauriern sind an Orten auf der ganzen Welt platziert, an denen sie sich in prähistorischen Zeiten aufgehalten haben könnten.

Tausende von Dinosauriern sind an Orten auf der ganzen Welt platziert, an denen sie sich in prähistorischen Zeiten aufgehalten haben könnten. Benutzerdefinierte Soundeffekte: Die furchteinflößenden Brüll- und Schrei-Laute der Dinosaurier sorgen für eine immersive Erfahrung.

Die furchteinflößenden Brüll- und Schrei-Laute der Dinosaurier sorgen für eine immersive Erfahrung. Vielfältige Interaktionsmöglichkeiten: Boden-, Luft- und Wasserbasierte Dinosaurier bieten abwechslungsreiche Erlebnisse in der Simulation.

Die Dinosaurier-Erweiterung ist derzeit als kostenloser, zeitlich begrenzter Download erhältlich und wird in Kürze auch auf simMarket erscheinen. Zusätzlich zu dieser spektakulären Erweiterung bietet SoFly eine Auswahl anderer Produkte wie “Weather Preset Pro” und “A Complete Guide to Flight Simulator 2023” an.

Besuchen Sie https://sofly.io/dinosaurs-for-msfs/ für weitere Informationen und um sich auf die Liste für Neuigkeiten und Rabatte von SoFly einzutragen. Werden Sie Teil eines unvergleichlichen Abenteuers und erleben Sie die Welt der Dinosaurier wie nie zuvor in Microsoft Flight Simulator.