Neu erhältlich: Puerto Vallarta von FeelThere

Für den nächsten Longhaul oder zum Fliegen in der Region: Puerto Vallarta im Westen von Mexiko bietet eine kurze Auszeit vom derzeit trüben deutschen Wetter. Der Ort bietet nicht nur schöne Strände, sondern auch den zweitgrößten Flughafen in dem Staat Jalisco. Der Flughafen ist seit ein paar Tagen auf SIMMARKET erhältlich.

Der internationale Flughafen von Puerto Vallarta (MMPR) liegt nahe der gleichnamigen Küstenstadt. Beim Abflug von der Startbahn 22 fliegt man direkt über den langen Sandstrand hinaus auf den Pazifik. Kurzurlaub nach einem Longhaul ist inklusive!

Wen es eher mit seinem GA Flugzeug in die Region zieht, kann sich auf bergige und größtenteils spärlich besiedelte Regionen freuen. 200 km von Vallarta entfernt, liegt die Staatshauptstadt Guadalajara, die ebenfalls einen Flughafen für den MSFS bei SIMMARKET hat.

Regionaler Charme mit internationalen Verbindungen

Der regional angelegte Airport zählt über 360 Flüge wöchentlich, die in vier verschiedene Länder gehen. Darunter sind Mexiko, die Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada und England. Trotz der hohen Dichte an Flugzeugen, ist der Airport klein gehalten, das man in der Nachbildung von FeelThere gut sehen kann. Die Szenerie beinhaltet folgende Features:

Hoch detaillierte Gebäude mit PBR Texturen

Komplett gemodelltes Bodenlayout mit realistischen Taxi Lines, Dreck und vielem mehr

Selbst animierte Jetways

Modifizierte Flughafen Servicewagen

Verbessertes Nachtbeleuchtung und Vorfeld Lampen.

Und noch vieles mehr!

Kleine Details wie die ausgebrannte 737, die für Brandschutzübungen genutzt wird, sind ebenfalls in der Szenerie zu finden:

Damit ist der Flughafen auf jeden Fall einen Besuch wert. Falls ihr in der Region VFR unterwegs seid, verraten wir hier, wie ihr euer VFR Flugerlebnis deutlich verbessern könnt.

Viel Spaß beim Erforschen der lateinamerikanischen Region!