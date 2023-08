FSLabs hat es geschafft, die Concorde für den Prepar3D v5.4 zu veröffentlichen!

Heute ist es soweit, Lefteris Kalamaras hat es soeben im FSLabs Forum bekannt gegeben, die Concorde für den Prepar3D v5.4 (und nur dafür) ist gelandet.

Vorbereitungs- und Startprozess vor einem Flug

Lefteris sagt: “Wir freuen uns, Ihnen unser neuestes Angebot, Flight Sim Labs Concorde, exklusiv für Prepar3D v5 vorstellen zu können. Diese Veröffentlichung markiert den Höhepunkt von drei Jahrzehnten unermüdlichen Engagements. Basierend auf einer Fülle erworbener Ressourcen präsentieren wir nicht nur die umfassendste und komplexeste Concorde-Desktop-Simulation, sondern wohl auch eine der bislang anspruchsvollsten Flugzeugsimulationen.

Unser Ziel mit diesem Titel war es, unsere Kunden in ein goldenes Zeitalter der Luftfahrt zu entführen, ohne elektronische Flughilfen, Datenverbindungen und bewegliche Kartenanzeigen. Stattdessen dreht sich das Erlebnis um umfangreichen Papierkram und sorgfältige Planung bei der Unterstützung einer dreiköpfigen Flugbesatzung. Tauchen Sie ein in diese vergangene Ära, in der Präzision und Vorbereitung beim Fliegen des weltweit einzigen Überschall-Verkehrsflugzeugs von größter Bedeutung waren.

Mit der Flight Sim Labs Concorde haben wir die Abhängigkeit von papierbasierten Materialien in unserer Simulation originalgetreu nachgebildet, indem wir die Ressourcen und Werkzeuge, die den Concorde-Besatzungen in dieser Zeit zur Verfügung standen, authentisch dargestellt haben, sogar bis hin zu den Palmtop-Handcomputern, die es gab wurden für verschiedene Concorde-Leistungsberechnungen verwendet. Durch die getreue Simulation dieses Aspekts des Flugzeugbetriebs haben wir das Wesentliche davon erfasst, wie es war, die Concorde zu fliegen und die Benutzer in die Vergangenheit zu versetzen, um den Nervenkitzel der Navigation mit traditionellen, aber dennoch präzisen Mitteln zu erleben.

Flight Sim Labs Concorde verfügt über brandneue visuelle Modelle, die modernste PBR-Texturierungs- und Grafiktechnologie nutzen, um jedes Detail des Flugzeugs akribisch wiederzugeben. Jeder Schalter, Hebel und Drehregler wurde anhand von 3D-Scans aus dem Cockpit eines echten Flugzeugs originalgetreu nachgebildet. Betreten Sie die Flugzeugkabine und nehmen Sie vor den faszinierenden Fluginformationsdisplays der Concorde Platz. Erleben Sie den faszinierenden Anblick der „Distance To Go“-Anzeigen, die schnell verstreichen, während Sie mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit von über 20 Meilen pro Minute durch die Lüfte fliegen.

Das Herzstück dieser Simulation ist unser revolutionäres Virtual Crew System (VCS), eine Innovation, die die Rollen des Ersten Offiziers und des Flugingenieurs akribisch nachbildet. Das VCS haucht dem Cockpit Leben ein, mit einer Authentizität, die ihresgleichen sucht. Jedes virtuelle Besatzungsmitglied führt genaue Cockpit-Abläufe und Checklistenpunkte durch und versetzt Sie (den Kapitän!) in das Herz einer dynamischen dreiköpfigen Besatzung. Dank der Erfahrungen der Crews von British Airways und Air France werden Sie sich als integraler Bestandteil des legendären Erbes der Concorde fühlen.

Unser brandneues Concorde-Soundset fängt die einzigartigen Nuancen der vier Olympus 593 MKII-Triebwerke ein und integriert authentische Aufnahmen aus dem letzten Dienstjahr des Flugzeugs. Tauchen Sie ein in eine wirklich einzigartige Klanglandschaft, vom rhythmischen Summen der Gyroskope und dem konstanten Surren der Kühlventilatoren bis hin zu den subtilen Untertönen elektronischer Geräte, die eine Vielzahl von 1960er-Jahre-Technologien auf dem Flugdeck antreiben. Erleben Sie unsere neue Schallkegelsimulation, während das Flugzeug schneller als die Schallgeschwindigkeit fliegt und dabei den legendären Doppelausleger hinter sich lässt.

Mit über 100 individuell gestalteten Concorde-Routen zur Auswahl, die jeweils auf realen Daten basieren, können Sie sich auf eine Reise begeben, die sowohl spannend als auch lehrreich ist. Laden Sie einen beliebigen Flugplan in unser Planungssystem, um ein umfassendes Flugbriefing zu erstellen. Das erstellte Briefing umfasst wichtige Unterlagen, die alle Flugbesatzungen mit an Bord genommen haben, von Ladeblättern über Navigationsprotokolle, taktische Planungsmaterialien bis hin zu Betankungsblättern und alles dazwischen. Erleben Sie den Nervenkitzel des Navigierens ohne elektronische Hilfsmittel und bestaunen Sie, wie Piloten in einer Zeit vor dem digitalen Fortschritt den Himmel eroberten.

Flight Sim Labs Concorde ist nicht nur eine Simulation; Dies ist eine lebendige Verkörperung des Concorde-Erbes, sorgfältig gefertigt, um alles Bisherige zu übertreffen. Jede Niete, jede Steuerfläche, jede Nuance des Flugverhaltens wurde genau unter die Lupe genommen und fein abgestimmt, um das Wesen der Concorde mit unübertroffener Präzision widerzuspiegeln.”

Zu kaufen gibt es die Concorde hier für US$79,95.